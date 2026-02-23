IU propone extender el modelo cultural de Kuivi a más barrios de Oviedo
"Es un ejemplo de cómo la cultura puede transformar positivamente la ciudad cuando existe voluntad política para acompañar y facilitar estos proyectos", destaca Gaspar Llamazares
El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo solicitó este lunes al equipo de gobierno municipal que garantice la continuidad y consolidación del proyecto cultural Kuivi en la ciudad. La formación valora positivamente el modelo desarrollado en este espacio y considera que "demuestra que la cultura es una herramienta eficaz de cohesión social, mejora de la seguridad urbana y revitalización de entornos degradados".
Izquierda Unida propone que el Ayuntamiento impulse este modelo de rehabilitación y reutilización cultural en otros barrios con características similares. A su juicio, se trata de una iniciativa alineada con los principios de sostenibilidad urbana, economía circular y derecho a la ciudad que orientan actualmente las políticas públicas europeas.
Asimismo, la coalición defiende la necesidad de retomar y promover circuitos como Ciudad Sonora en salas de características similares, con el objetivo de reforzar el tejido musical municipal y ampliar la oferta cultural de proximidad.
"Kuivi es un ejemplo de cómo la cultura puede transformar positivamente la ciudad cuando existe voluntad política para acompañar y facilitar estos proyectos. Apostar por su consolidación y por extender este modelo a otros espacios es apostar por un Oviedo más vivo, más cohesionado y con mayor proyección cultural", concluyó Gaspar Llamazares, portavoz de la formación.
