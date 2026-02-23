Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La marea naranja contra el cáncer infantil saca a más de 7.000 personas a la calle en Oviedo al grito de "más investigación"

Koch resaltó que “hemos avanzado mucho en investigación en los últimos años”

J.A.

Elena Peláez

Oviedo

La marea naranja sigue creciendo en Oviedo. “Ya tenemos cerca de 7.000 inscritos y van a llegar más antes de que se inicie la marcha”, aseguraban desde la asociación Galbán cuando faltaba más de media hora para que se iniciase la carrera para luchar contra el cáncer infantil en la capital asturiana. “Más investigación es más vida”, aseguró Lenart Koch, presidente de colectivo, desde el escenario instalado en la plaza de la Catedral a miles de personas congregadas. “Este acto es muy importante”, añadió.

Todo el dinero recaudado con la carrera será destinado de forma íntegra por la asociación Galbán, de familias con niños afectados de cáncer, a investigación. Koch resaltó que “hemos avanzado mucho en investigación en los últimos años”. Antonio Gallego, integrante de la junta directiva de la asociación, indicó que la respuesta tanto de Oviedo como del resto de concejos al llamamiento de Galbán es “impresionante” y que permitirá destinar “más de 250.000 euros a la investigación”.

TEMAS

