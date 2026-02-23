Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La marea naranja de Guillén Lafuerza

El colegio Jaime Borrás recauda más de 300 euros para Galbán con la carrera que celebró al día siguiente de que la asociación reuniese a más de 50.000 personas en Asturias

Participantes en la carrera solidaria organizada en el colegio Jaime Borrás.

Participantes en la carrera solidaria organizada en el colegio Jaime Borrás. / Luisma Murias

Elena Peláez

Oviedo

Un día después de que la marea naranja de Galbán reuniese a más de 50.000 participantes en toda Asturias en la marcha que organiza la asociación Galbán para lograr fondos para la investigación contra el cáncer infantil, el colegio Jaime Borrás celebró su propia carrera. Dentro del recinto escolar, tras al recreo se juntaron todos los alumnos y profesores del centro ubicado en Guillén Lafuerza y se pusieron las camisetas naranjas del colectivo. Comenzó entonces la actividad.

«Este es el segundo año que organizamos esta carrera y recaudamos fondos para la asociación Galbán», aseguró la secretaria del colegio, María José Iglesias, tras el acto, que contó con representación del colectivo. En el centro se colocaron, el pasado miércoles, grandes huchas en la entrada para que las familias y los docentes pudiesen colaborar.

A lo largo de estos días se reunieron más de 300 euros. Esta cuantía fue entregada, tras la carrera, a la asociación Galbán, de familias con niños afectados de cáncer, para que se una a la recaudada el pasado domingo en las marchas celebradas por toda la región. La carrera fue iniciada por los alumnos de Infantil, que dieron una vuelta a la cancha deportiva, seguidos por los escolares de 1.º y 2.º de Primaria, que cubrieron la misma distancia.

Más ediciones

Los estudiantes de 3.º y 4.º completaron dos vueltas y los de los dos últimos cursos de Primaria, tres. Cuando concluyó la carrera solidaria, dos alumnos leyeron en el patio del centro un manifiesto antes de entregar a la asociación Galbán un cheque con la cuantía recaudada durante estas últimas jornadas en el centro.

Noticias relacionadas

Tras la experiencia del pasado año celebrando esta carrera solidaria, el colegio Jaime Borrás decidió organizar una segunda edición. Esta es una actividad que el equipo directivo del centro de Guillén Lafuerza pretende consolidar en posteriores cursos, desarrollándola en cada ejercicio dentro del recinto escolar.

TEMAS

