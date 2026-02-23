Oviedo cerró 2025 con un considerable descenso de los delitos sexuales

El balance de criminalidad de 2025 en Oviedo muestra avances significativos en la seguridad de colectivos vulnerables y la protección de bienes muebles. Según los datos del Ministerio del Interior, la criminalidad convencional se mantuvo prácticamente estable, con un crecimiento residual del 0,3% frente al aumento del 8,5% registrado, por ejemplo, en Gijón. Destaca especialmente el descenso del 7,4% en los delitos contra la libertad sexual, con una notable reducción del 11,5% en las agresiones con penetración. En cuanto a la protección del patrimonio, se registró una evolución favorable con una bajada del 3,6% en los hurtos y del 8,2% en las sustracciones de vehículos. Además, indicadores críticos como los homicidios y secuestros permanecieron sin variaciones o en cero, mientras que los ciberdelitos no relacionados con estafas cayeron un 11,1%.

En el lado opuesto, la ciudad enfrentó un incremento total de infracciones del 3,4%, sumando 7.763 hechos conocidos. Este repunte se explica por un fuerte aumento de la violencia física, donde los robos con violencia e intimidación se incrementaron un 38% y los delitos de lesiones y riña tumultuaria crecieron un 33%. Asimismo, la inseguridad en inmuebles se vio afectada por un alza del 17% en robos con fuerza en domicilios y establecimientos, mientras que la cibercriminalidad escaló un 11%, impulsada principalmente por un aumento del 15% en las estafas informáticas.