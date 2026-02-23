Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo cerró 2025 con un considerable descenso de los delitos sexuales

La criminalidad total apenas varió en 2025, pero aumentaron los robos con violencia

Archivo - Coche de la Policía Nacional

Archivo - Coche de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El balance de criminalidad de 2025 en Oviedo muestra avances significativos en la seguridad de colectivos vulnerables y la protección de bienes muebles. Según los datos del Ministerio del Interior, la criminalidad convencional se mantuvo prácticamente estable, con un crecimiento residual del 0,3% frente al aumento del 8,5% registrado, por ejemplo, en Gijón. Destaca especialmente el descenso del 7,4% en los delitos contra la libertad sexual, con una notable reducción del 11,5% en las agresiones con penetración. En cuanto a la protección del patrimonio, se registró una evolución favorable con una bajada del 3,6% en los hurtos y del 8,2% en las sustracciones de vehículos. Además, indicadores críticos como los homicidios y secuestros permanecieron sin variaciones o en cero, mientras que los ciberdelitos no relacionados con estafas cayeron un 11,1%.

En el lado opuesto, la ciudad enfrentó un incremento total de infracciones del 3,4%, sumando 7.763 hechos conocidos. Este repunte se explica por un fuerte aumento de la violencia física, donde los robos con violencia e intimidación se incrementaron un 38% y los delitos de lesiones y riña tumultuaria crecieron un 33%. Asimismo, la inseguridad en inmuebles se vio afectada por un alza del 17% en robos con fuerza en domicilios y establecimientos, mientras que la cibercriminalidad escaló un 11%, impulsada principalmente por un aumento del 15% en las estafas informáticas.

Oviedo cerró 2025 con un considerable descenso de los delitos sexuales

