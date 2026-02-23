Oviedo espera en 2027 un «boom» del turismo religioso por el Año Santo

Exposiciones de fotos con los grandes atractivos de la ruta Primitiva y la del Salvador, publicaciones especiales o charlas. Son algunas de las ideas «para enamorar a los peregrinos» en las que trabajan ya los colectivos jacobeos de Oviedo. Estos quieren arrimar el hombro para cumplir las «elevadísimas» expectativas que está levantando en la ciudad el Xacobeo 2027. «En los últimos años está siendo un ‘boom’ y en 2027 lo será aún más», vaticina Lourdes Campillo, presidenta de la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago, apuntando a la cifra récord de 27.697 caminantes con la que cerró la ruta primitiva, que une Oviedo y Santiago de Compostela, a lo largo de 2025.

Los últimos números duplican los de 2019, cuando el Ayuntamiento de Oviedo, a través de la concejalía de Turismo, lanzó la marca «Oviedo, origen del Camino». Desde entonces, casi todas las políticas turísticas del Consistorio liderado por Alfredo Canteli han girado en torno al potencial jacobeo de Oviedo, el cual amenaza con redoblarse a un año vista. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló el pasado sábado, durante su visita al congreso local del PP, su intención de «devolver» a Oviedo el próximo año todo lo que ha hecho por la ruta jacobea con una llegada masiva de peregrinos en el Año Santo.

La colaboración de Canteli con Rueda viene de lejos y fue reafirmada el pasado abril cuando ambos firmaron en la Catedral de Oviedo un convenio de colaboración para preparar de la mano la promoción del Xacobeo 2027 e inauguraron un mojón simbólico junto al Jardín de los Reyes Caudillos indicando los 323 kilómetros que separan la capital asturiana de la gallega.

Lourdes Campillo asegura que, según avanza el 2026, la maquinaria se va moviendo. Los colectivos están preparando una programación especial y el próximo mes tienen prevista una reunión con la consejera de Cultura para preparar proyectos conjuntos. Queda por confirmar si en la misma abordará el proyecto de crear un gran albergue de peregrinos en el Monasterio de San Pelayo. «Lo último que sabemos es que el proyecto está pendiente de cambios, así que será difícil que llegue a tiempo del Xacobeo», explicó esta amiga del Camino.

Ante estas previsiones, la concejalía de Alfredo García Quintana prevé volcar sus esfuerzos en exprimir al máximo el tirón del turismo religioso de la capital. Además del Camino Primitivo, considerada la primera ruta jacobea de la historia que realizó el rey Alfonso II hasta Santiago, Oviedo quiere poner sobre la mesa la Catedral, con sus diferentes reliquias y el prerrománico, para convertirse en una de las grandes capitales jacobeas del Año Santo.

Todo ello compatibilizado con la carrera en la que está inmersa la ciudad para intentar ser reconocida como Capital Europea de la Cultura 2031, un reto en el que el potencial jacobeo se presenta como argumento más para conseguir la distinción.