Oviedo llenará de cámaras la zona rural para saber cuántos osos y lobos amenazan sus ganaderías

La creciente preocupación por los ataques de lobos y osos en la zona rural ovetense ha llevado al consistorio de la capital a mover ficha. El concejal de Medio Rural, Daniel Tarrio, presentó este lunes un proyecto pionero consistente en la colocación de cámaras de fototrampeo con el objetivo de realizar un estudio intensivo sobre la población de ambas especies salvajes en Oviedo. La iniciativa realizada en colaboración con el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes prevé instalar alrededor de una decena de cámaras repartidas especialmente en el valle del Trubia y el pie de la sierra del Aramo con el objetivo de paliar la falta de información oficial al respecto. “En el Principado hay una opacidad absoluta sobre los estudios que se vienen realizando desde 2017”, explicó el director de FAPAS, Roberto Hartasánchez, durante la presentación del proyecto, en la que también participaron la bióloga municipal Andrea Prendes y el biólogo de FAPAS Lucas Alonso.

El proyecto dará comienzo de manera inmediata y constará de dos fases. Una primera denominada “de gabinete” consistente en reconocer lugares compatibles con el paso del lobo y el oso, de los que se tiene constancia, según Lucas Alonso, “desde hace muchos años”. Para determinar estas zonas se tendrán en cuenta los trayectos habituales de los ejemplares avistados, rastros de huellas, excrementos y rascaduras en troncos, entre otros aspectos. A ella seguirá una segunda de “trabajo de campo” en la que los biólogos controlarán en directo las imágenes de ejemplares captadas por las cámaras, además de realizar visitas in situ. Unas visitas en las que también participará el concejal Daniel Tarrio y el personal municipal.

Hartasánchez explicó que la presencia de lobos y osos en Oviedo no es ninguna novedad. “Oviedo es posiblemente uno de los núcleos importantes de España con una mayor biodiversidad. En este concejo están todas las especies de Asturias salvo el urogallo”, indicó el experto, señalando que en la capital asturiana hay lobos “desde hace medio millón de años”, pero, a su juicio, “la diferencia es que ahora hay cámaras que hacen fotos y elevan la alarma social”.

Datos reales

El objetivo del estudio científico, coinciden, es arrojar luz “con datos reales” que permitan a posteriori tomar medidas para reforzar la seguridad de los vecinos y, en su caso, impulsar medidas que eviten ataques a la cabaña ganadera “aunque se trata de una competencia que no corresponde al Ayuntamiento”, puntualizó el concejal.

Los puntos elegidos para la colocación de las cámaras todavía no están decididos, pero se da por hecho que se situarán en los límites con los concejos vecinos de Grado y Santo Adriano. “En Santo Adriano hay una osa reproductora cuyas crías pasan a Oviedo”, adelantó Hartasánchez como la principal teoría de la presencia de plantígrados en territorio carbayón.

Los biólogos lamentan que la falta de datos claros impida buscar soluciones efectivas a los ataques. Sospechan que detrás de los daños a las cabañas ganaderas están ejemplares que se salen de la jerarquía de las manadas y buscan piezas más fáciles. “Estudios apuntan a que una población de lobos más grande reduce los ataques porque tienen fuerza para atacar otras especies como los jabalíes”, coincidieron Alonso y Hartasánchez.

A juicio del director de FAPAS, existe cierto desconocimiento de la riqueza natural de Oviedo. “Nada más que sales de la ciudad, hay escenarios que recuerdan a Somiedo. Si esto estuviera en Alemania, sería Parque Nacional, pero como aquí tenemos los Picos de Europa no le damos importancia.