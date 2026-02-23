"Oviedo necesita una concertación local, como la que tienen Gijón y Avilés, pero el PP hace oídos sordos"

José Antonio Rodríguez asumió la secretaría general de la unión comarcal en marzo de 2025 después de formar parte de la dirección durante ocho años, con una trayectoria sindical de cincuenta años, casi cuarenta de ellos en Caja de Asturias. “Los sindicalistas no nos retiramos nunca”, sostiene. Está al frente de una organización que cuenta casi con 9.000 afiliados y “alrededor de 800 delegados”, en su mayoría del sector servicios y de las administraciones “porque desgraciadamente en Oviedo apenas queda industria”, recalca. La unión comarcal comprende, además de Oviedo, otra docena de municipios que son Grao, Belmonte de Miranda, Salas, Candamo, Somiedo, Teverga, Proaza, Santo Adriano, Yernes y Tameza, Las Regueras, Llanera y Ribera de Arriba.

¿Dónde está el músculo de la afiliación de la unión comarcal de CC OO de Oviedo?

La fuerza inicial de Comisiones Obreras históricamente estaba en el sector industrial, pero con el paso del tiempo nos hemos adaptado al crecimiento del sector servicios. En Oviedo, el 90 por ciento de la afiliación se concentra en ese ámbito porque el peso de la industria no llega el seis por ciento y la construcción está cerca del cuatro por ciento. Los sindicatos de clase tenemos bastante competencia ahora de sindicatos corporativos y profesionales, pero mantenemos una presencia en torno al 70 por ciento. Hace treinta años era del 80 por ciento sobre el total.

¿Qué peso tiene CC OO entre el personal del Ayuntamiento de Oviedo?

No somos el sindicato mayoritario, pero tenemos nuestra presencia.

¿Y en la Fábrica de Armas de Trubia?

En Trubia somos el primer sindicato y también tenemos una presencia importante en la Universidad.

¿Cuáles son sus principales líneas de actuación para estos cuatro años de mandato?

Uno de nuestros principales objetivos es negociar con el Ayuntamiento de Oviedo un acuerdo de concertación local, similar a la que hay en Asturias con el Principado, o como el que tienen en los ayuntamientos de Gijón y Avilés. Llevamos tiempo en ello, pero no lo conseguimos, ni en el anterior mandato, ni en el actual. Aquí en Oviedo solo existió ese acuerdo en 2014, con un gobierno del PP y fue bastante positivo. Con el tripartito estuvimos a punto de conseguirlo, pero al final las discrepancias internas en aquel gobierno impidieron llegar a buen término.

¿Existen conversaciones con el gobierno del PP para ese acuerdo de concertación, lo ve posible?

No nos quieren atender en esta cuestión, no sé si tendrá que ver porque nosotros defendemos la presencia de la patronal, la FADE, y los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras y al Ayuntamiento parece que le gusta más de interlocutor la Cámara de Comercio de Oviedo.

¿Por qué reivindican esa concertación local?

Es una herramienta fundamental para establecer medidas que favorezcan la creación de empleo, que es nuestro principal objetivo. Para un sindicato resulta esencial el empleo digno, estable y con derechos. Un acuerdo de concertación posibilitaría más puestos de trabajo, más allá del empleo temporal de planes subvencionados por Europa y el Principado.

¿A qué atribuye esa falta de química con el gobierno local?

A los responsables económicos del Ayuntamiento, pero sobre todo al Alcalde, que dice que no sabe de política. Nos parece un poco extravagante ese tipo de manifestaciones de Alfredo Canteli porque entonces qué es. La máxima responsabilidad de que Oviedo sea el único gran ayuntamiento sin concertación local es del Alcalde. El equipo de gobierno de Oviedo hace oídos sordos a nuestra propuesta.

Alfredo Canteli dice que lo importante es que venga gente a Oviedo para que haya consumo y se genere riqueza. ¿Qué le parece?

Fomentar la economía está muy bien, pero Oviedo no se puede limitar solo a la economía turística, está bien como acompañamiento pero resulta insuficiente para que Oviedo sea una ciudad dinámica. CC OO reivindica un sector industrial, fundamental para crear empleo. A grosso modo, el único empleo industrial que queda en Oviedo es el de las canteras y la Fábrica de Armas de Trubia. Oviedo no puede depender solo de los servicios.

¿Por qué?

Si Oviedo se limita a crear empleo relacionado con el turismo, se vería abocado a un crecimiento muy limitado. La concertación local abriría el abanico a más actividades en el concejo. Es hora de que el Ayuntamiento de Oviedo ponga alfombra roja al sector industrial.

¿Está quedando Oviedo postergado en el boom y en el crecimiento de la industria de la defensa en Asturias, pese a contar con la Fábrica de Armas de Trubia?

No, la actividad en Trubia es compatible con nuevos desarrollos como el Tallerón de Gijón. Entendemos que Trubia se mantiene y que su carga de trabajo incluso puede crecer, dado el repunte que hay, por desgracia, en la industria armamentística. Y digo por desgracia porque no estamos de acuerdo con la estrategia de rearme. Somos pacifistas, para hacer la paz no hay que fabricar armas.

CC OO es el sindicato mayoritario en Trubia.

Tenemos nuestros debates internos, pero está claro que no vamos a decir que sólo desaparezcan las armas que se hacen aquí. Desde luego defendemos la calidad del empleo de la Fábrica de Armas de Trubia y a sus trabajadores.

¿Cuál es la postura de Comisiones Obreras sobre la llegada de universidades privadas?

Como sindicato somos firmes defensores de la gestión pública en la sanidad, la educación y los servicios sociales. La llegada de universidades privadas puede empeorar la situación de la Universidad de Oviedo. No nos parece lógico detraer recursos públicos para las universidades privadas.

¿A qué se refiere?

Por ejemplo a que los estudios de medicina de las privadas vayan a tener sus prácticas en los hospitales públicos puede ir en detrimento del alumnado de la Facultad de Medicina y de las escuelas de enfermería públicas. Tampoco nos parece necesario que Oviedo, Gijón y Avilés favorezcan la posibilidad de instalarse a las universidades privadas. Hacen falta más plazas en la Facultad. No se entienden notas de corte tan altas cuando hacen falta médicos, el déficit acumulado es tremendo y ahora no hay médicos suficientes. Las privadas han visto esta carencia, pero su objetivo es el negocio, no mejorar la sanidad.Las matrículas de la privada es esos estudios son de 23.000 euros al año, una cantidad que no puede pagar el hijo de un obrero.

¿Qué le parece la situación del complejo del viejo HUCA?

En esta cuestión estamos muy de acuerdo con las denuncias que formula el alcalde de Oviedo. La situación del recinto después de tantos años es inadmisible e impresentable. No puede ser que se hable del año 2031. Y también estamos muy de acuerdo en la reconversión de la Plaza de Toros en espacio multiusos porque en Oviedo no hay aquella afición taurina que creaba Gabino de Lorenzo invitando a todos los pensionistas de la zona.

¿Y de los terrenos de La Vega?

Noticias relacionadas

En 2022 ya nos pronunciamos en contra de la especulación que se planeaba para la antigua fábrica de La Vega, manifestamos nuestro rechazo a la pérdida de un patrimonio industrial único y el rechazo a que una autopista atraviese el interior de lo que fue el conjunto industrial. Siempre apostamos por la constitución de un equipo de expertos, representantes políticos y de la sociedad civil organizada para definir un espacio que preservase el patrimonio industrial y fomentara proyectos generadores de empleo. Ahora lamentablemente no sabemos qué se hará y tampoco somos muy optimistas.