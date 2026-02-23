A punto de comenzar una obra que costará 800.000 euros en un centro educativo próximo al Campo San Francisco

La gran obra de mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad en el IES Alfonso II ya está adjudicada y comenzará en breve. La empresa Sardalla Española ejecutará las obras, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, en el centro educativo ubicado en las proximidades del Campo San Francisco. La oferta presentada por la firma se sitúa en 792.704 euros, con una rebaja del 10% respecto al presupuesto de licitación.

La mejora de la eficiencia energética del instituto, que se iniciará en las próximas semanas, se enmarca en el segundo bloque de actuaciones proyectadas por la Consejería de Educación. El primero, centrado en la renovación del sistema eléctrico del equipamiento educativo, se desarrolló meses atrás con un presupuesto de 110.019 euros.

Los trabajos, que se desarrollarán en dos edificios, están financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). En las dos construcciones se producen filtraciones de agua en sus cubiertas y por capilaridad en sus muros portantes. La sustitución de las carpinterías obsoletas es otra de las actuaciones incluidas junto a la mejora de la accesibilidad.

En el edificio antiguo, que fue construido entre los años 1934 y 1939, se colocará un nuevo sistema de cobertura en las cubiertas. En el pabellón nuevo, que data de 1966, se aislará térmicamente el tejado. Al retirar los falsos techos se sustituirán las luminarias existentes por otras de tipo led. En esta construcción también se sustituirán las ventanas exteriores.

Para mejorar la accesibilidad, en el IES Alfonso II se instalará un ascensor en el edificio antiguo y se modificará la rampa que comunica el patio exterior con esa construcción. La verja del acceso principal al centro educativo, desde la calle Santa Susana, será reparada y se renovará el sistema de recogida de aguas pluviales. También se incluye en el proyecto la retirada d ellos tres depósitos de gasóleo del edificio más antiguo, que no se usan.

El instituto se fundó en 1845 como centro agregado a la Universidad. Las clases se impartían, en un principio, en el edificio de la calle San Francisco. En 1859 el centro se independiza administrativamente de la Universidad, aunque seguirá compartiendo el edificio.

Se trasladó a la ubicación actual, la villa Roel, en 1932, aunque el equipamiento resultó incendiado en la Revolución de Octubre. Posteriormente se construiría el que ahora se denomina pabellón antiguo, donde se imparte actividad lectiva desde 1939.

La edificación más moderna fue construida en 1966 por Carlos Blanco Bescos. Cinco años después se inauguró el polideportivo.