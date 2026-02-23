Vox Oviedo exige inspecciones urgentes para investigar la legalidad de las obras ejecutadas en Kuivi Almacenes

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo registró este lunes una batería de preguntas en la Comisión de Urbanismo sobre las presuntas irregularidades en los expedientes de Kuivi Almacenes. Estas cuestiones incluyen la sustitución de la cubierta, las obras realizadas en el interior de la nave y por qué no se ha contado con la autorización de la Junta de Compensación para la solicitud de licencia. “Queremos que el equipo de gobierno nos aclare si las obras llevadas a cabo en Almacenes Industriales 38-40 son legales. Parece que estamos ante otra de las muchas irregularidades del PP de Canteli con el Kuivi”, aseguró la portavoz Sonsoles Peralta.

Teniendo en cuenta los cambios provocados por las reformas de los almacenes, la formación conservadora sospecha que las obras podrían carecer de licencia, vulnerando la normativa aplicable a edificaciones fuera de ordenación. Además, VOX solicita que se lleve a cabo una inspección técnica municipal y, en el caso de que se detecten irregularidades, exigirá la restitución de la nave a su estado original.

Noticias relacionadas

“No se ha respondido a alegaciones clave de titulares de cargas urbanísticas, ni se ha autorizado por parte de la Junta de Compensación, hecho agravado al ser el Ayuntamiento de Oviedo integrante de la misma y, por tanto, conocedor de la normativa y de los procedimientos a seguir. Una vez más el PP de Canteli ha hecho oídos sordos, ha mirado hacia otro lado y se ha saltado normativas, leyes y procedimientos”, concluyó Peralta.