Una cata de vino solo para mujeres… y gratis: así será la curiosa iniciativa prevista en Oviedo a dos días del 8-M

Oviedo se prepara para brindar en clave femenina. A solo dos días del 8-M, la ciudad acogerá un evento que ya está dando que hablar en otras provincias: la primera cata de vino solo para mujeres, una iniciativa que mezcla vino, gastronomía y reivindicación en un formato tan original como apetecible.

La cita tendrá lugar en la emblemática cafetería Cafetería Bar Fusión Chester y Forever, un establecimiento con más de 40 años de historia en la capital asturiana y considerado por muchos como toda una institución local.

El protagonista de la jornada será Culminaciones, un vino blanco semidulce con un ligero toque de gas, procedente de Valdevimbre. En provincias como León y Valladolid —y en general en toda Castilla y León— su éxito entre el público femenino ha sido, según sus impulsores, “una auténtica locura”.

Ahora, la bodega aterriza en Asturias para presentar oficialmente el vino y celebrar una cata diseñada exclusivamente para mujeres. Los especialistas de la casa estarán presentes para explicar las características de esta propuesta que busca conquistar paladares con frescura, suavidad y un punto chispeante.

Degustación gratuita… y un “pinchoteo” de altura

Pero no solo se brindará. El evento incluirá un gran “pinchoteo” gratuito para las asistentes, con productos seleccionados como: jamón de Jabugo, quesos especiales, ibéricos variados, zamburiñas, “Maravillas grumete” y otras sorpresas gastronómicas. Tanto la degustación del vino como la propuesta culinaria serán completamente gratuitas para el público femenino, en lo que los organizadores definen como un acto informativo para dar a conocer este vino “muy especial”.

Una cita diferente antes del 8-M

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, la iniciativa no deja indiferente: una cata exclusiva, un vino que presume de estar pensado para mujeres y una convocatoria que mezcla celebración, promoción y encuentro social.

Los organizadores invitan al público a sumarse a esta primera experiencia en España, que promete llenar de brindis y conversación una de las cafeterías más veteranas de Oviedo.

Porque, al parecer, este año el 8-M empieza… copa en mano.