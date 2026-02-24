Los comercios de Oviedo se visten de gala: 23.000 papeletas para «irse de Zarzuela»

Comprar en el barrio tiene premio y, en Oviedo, ese premio suena a zarzuela. El Salón de Plenos del Consistorio ovetense acogió este martes la entrega de galardones de la segunda edición de la campaña «El comercio de Oviedo te lleva a la Zarzuela», una iniciativa que ha confirmado su éxito de convocatoria con más de 23.000 papeletas depositadas en las urnas de los establecimientos locales.

El acto contó con la presencia de la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, y el concejal de Cultura, David Álvarez, quienes destacaron el maridaje perfecto entre la actividad económica y la identidad cultural de la capital asturiana. En total, se han sorteado 36 entradas para disfrutar de cinco títulos de la temporada de zarzuela 2026 entre aquellos clientes que realizaron compras superiores a 10 euros.

Un motor de vida para los barrios

La campaña, impulsada por el área de Economía con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura, ha logrado movilizar a 160 comercios de distintos puntos de la ciudad. Para Leticia González, el objetivo es claro: «Seguir impulsando y apoyando a nuestro comercio de proximidad añadiendo valor a la compra».

La edil subrayó que esta acción no solo busca incentivar las ventas, sino reafirmar el papel del tendero como «motor de actividad y vida en los barrios». Al vincular el ticket de compra con el acceso a la programación cultural municipal, el Ayuntamiento busca fidelizar al cliente ovetense y visibilizar la calidad del sector servicios local.

Apuesta por la identidad local

Desde el equipo de gobierno se insiste en que estas fórmulas de dinamización son fundamentales para que el comercio de Oviedo compita con otros modelos de consumo. Al unir economía y cultura, dos pilares de la idiosincrasia carbayona, se logra una simbiosis que beneficia tanto a los empresarios como a la ciudadanía, acercando el prestigioso ciclo lírico del Teatro Campoamor a pie de calle.

Con el cierre de esta segunda edición, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el comercio de "kilómetro cero", consolidando una iniciativa que ya se ha convertido en una cita esperada en el calendario promocional de la ciudad.