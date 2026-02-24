María José Rubio, historiadora y escritora: "Mariana de Waldstein, marquesa de Santa Cruz, a la que conocemos por el retrato de Goya, fue pintora profesional, académica de la Real Academia de San Fernando, y una mujer intrínsecamente libre"

María José Rubio (Madrid, 1965), publicó su primer artículo con tan solo 18 años, fruto de una vocación temprana forjada en un entorno familiar intelectual y rodeada del legado histórico del general Prim. Especializada en Historia del Arte y Museología, Rubio llega ahora con "La marquesa y Bonaparte" (Planeta), donde trata de la importancia de Madrid a comienzos del siglo XIX como centro geoestratégico y político. Este miércoles estará en el Club LA NUEVA ESPAÑA a las 19.30 horas.

¿Qué le inspiró a profundizar en la figura histórica que protagoniza La marquesa y Bonaparte y qué aspectos le parecieron más fascinantes de su personalidad?

Encontré a la marquesa de Santa Cruz, Mariana de Waldstein a lo largo de mis investigaciones sobre las mujeres ilustradas del siglo XVIII y me pareció un personaje fascinante del que apenas se había escrito nada. Me atrajo su personalidad pionera, ilustrada, culta, cosmopolita en esa corte de Carlos IV en la que ocupó una posición central como esposa del mayordomo mayor de Palacio y gran hombre de la ilustración que su fue su esposo. Mariana de Waldstein, a la que conocemos por el retrato De Goya, fue, entre otras cosas pintora profesional, una de las primeras académicas de la Real Academia de San Fernando. Una mujer intrínsecamente libre, que tuvo amantes que escandalizaron a la corte, y siempre formando parte de las intrigas políticas y diplomáticas de esos años en torno a 1800, muy convulsos. Su relación con Luciano Bonaparte, por quien abandonó España y a su familia, me pareció digna de investigar y relatar.

En el proceso de documentación para la novela, ¿qué descubrimiento histórico le sorprendió más sobre la relación entre la condesa y Luciano Bonaparte?

Me sorprendió mucho encontrar ciertas evidencias históricas que demostraban esa relación entre Luciano Bonaparte y los marqueses de Santa Cruz, más allá de los meros rumores históricos. Por ejemplo, las menciones a la marquesa en numerosas cartas entre los hermanos Bonaparte, o la miniatura con el retrato de Mariana de Waldstein que se conserva en el museo Napoleónico de Roma y que demuestra que ella fue considerada miembro de la familia, o los documentos que hallé en el Archivo de Protocolos de Madrid, que demuestran que hubo un préstamo de dinero de Luciano Bonaparte al marqués, tal como relato en la trama de la novela. La novela se basa en una exhaustiva investigación en archivos y documentación bibliográfica y presenta muchas novedades documentales que se entrelazan en la trama y acaban por no distinguirse de la ficción, pero son las que le dan su verosimilitud, coherencia, rigor histórico y fuerza narrativa.

¿Cómo logra equilibrar el rigor histórico con la construcción literaria y emocional de los personajes en una novela ambientada en la época napoleónica?

El trabajo de investigación ocupa casi el 60-70% del trabajo en la novela. Como historiadora, es una parte que me fascina, la que me distingue de otros autores. La Investigación arma por sí sola la trama, le da solvencia, vida. La parte literaria envuelve después todo el entramado histórico, le da emoción, conexión y entra a hablar cuando los documentos históricos callan. El resultado en esta novela es una narrativa trepidante, en la que ya casi el hecho histórico en sí mismo es lo menos importante, porque son las emociones acciones de los personajes las que nos conducen hasta el final del relato. Me enorgullezco mucho de saber que mis lectores saltan de la novela a buscar en internet y otros libros más información sobre la época, personajes y lugares de mis libros. Además de apasionar con un relato, me encanta despertar su curiosidad y amor por la Historia.

¿Qué cree que puede aportar esta obra a los lectores actuales en cuanto a la comprensión del papel de la mujer en los círculos de poder del siglo XIX?

Las mujeres ilustradas de finales del siglo XVIII- principios del XIX, que es el tiempo de esta novela, nos sorprenden hoy por su audacia, su manera de ser pioneras en muchos asuntos y su actitud libre en cuestiones que hoy nos sorprenden. Pusieron el foco en el valor de la educación y la cultura para sobresalir en sociedad. Hablamos de mujeres como la condesa-duquesa de Benavente -también personaje de esta novela-, que fue la primera mujer en dirigir una institución civil en la historia de España (la Junta de Damas de la Real Sociedad Económica Matritense), volcada en fomentar la educación, el trabajo y la independencia económica de las mujeres. Muchos de sus logros se vieron luego sofocados en el siglo XIX. Nos debe sorprender y servir de referente su audacia y su visión pionera sobre la educación femenina y la mujer intelectual como un bien para el progreso social en su conjunto.

Después de esta novela, ¿le gustaría seguir explorando figuras femeninas vinculadas a grandes acontecimientos históricos o tiene en mente un proyecto completamente diferente?

Yo siempre me ocupo mucho, entre otras cosas, de la presencia de las grandes mujeres en la Historia. Todos mis libros y proyectos en Comunicación de la Historia lo hacen. Y sí, ya tengo en marcha mis siguientes proyectos literarios, en los que personajes femeninos audaces, fuertes e inspiradores ocupan un lugar protagonista en la historia de España. Son personalidades que se prestan a una novedosa investigación, que aportan novedades historiográficas y unas grandes y sugerentes posibilidades literarias.