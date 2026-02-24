El congreso educativo que acogerá Oviedo los días 27 y 28 tendrá representación del Gobierno central

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo será la sede durante los días 27 y 28 de febrero de un congreso educativo que reunirá a ponentes de diferentes comunidades autónomas. El simposio “Emociona educación” contará con representación del Ejecutivo nacional, ya que está previsto que acuda la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, según aseguró Elisa Beltrán, presidenta del comité organizador y profesora del colegio Santa María del Naranco.

La maestra destaca la relevancia de este apoyo institucional. “Que el Ministerio de Juventud e Infancia se sume a Emociona Educación es un mensaje claro para todos los docentes. Nuestra labor emocional en el aula es la herramienta más potente de protección para nuestros alumnos. No estamos aquí solo para enseñar, estamos aquí para cuidar el futuro", manifiesta Elisa Beltrán.

Indica, además, que dentro de las funciones clave de la cartera dirigida por Sira Rego destaca “el impulso de políticas de protección de los menores de edad, un objetivo que el Congreso Emociona Educación aborda desde la raíz: la formación emocional de los docentes que acompañan a esos escolares cada día”. El congreso nació con el objetivo de reunir a profesionales de diferentes comunidades autónomas de todas las etapas educativas «comprometidos con transformar la enseñanza a través de cuatro pilares esenciales: emoción, inclusión, neuroeducación y tecnología», manifiesta la profesora, que tiene 32 cursos de experiencia a sus espaldas.

La dirección del congreso hace un llamamiento a los profesionales de la educación que aún no han reservado su plaza ya que en breve se cierra el plazo de inscripciones. “En un contexto de grandes retos para la juventud española, este encuentro ofrece estrategias prácticas y una red de apoyo profesional para transformar la realidad de los centros educativos”, asegura la dirección.

Formación certificada

La formación impartida en el congreso «Emociona educación» será certificada por la Universidad de Oviedo, recalca la profesora ovetense. Las ponencias programadas abordarán temas como el uso responsable de las nuevas tecnologías, sobre el que hablará Laura Cuesta, profesora adjunta en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

El programa se abre con una charla de Mari Carmen Díaz y Marga Santamaría, docentes y divulgadoras educativas, que lleva por título «La educación como la salida que más promete: una educación para el desarrollo humano». En total, se han programado siete conferencias. También se desarrollarán talleres prácticos. El congreso está destinado a profesionales actuales y futuros del sector de la enseñanza, pero también a los encargados de la gestión educativa. También podrán inscribirse familias.