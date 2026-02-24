El Desarme de Oviedo estrecha lazos en el Algarve con la Confraria do Atum en Portugal

La gastronomía no entiende de fronteras y la Cofradía del Desarme ha vuelto a dejar constancia de ello. Una delegación de la hermandad ovetense, encabezada por su Cofrade Mayor, Miguel Ángel de Dios, se desplazó los pasados días 20 y 21 de febrero hasta la localidad portuguesa de Vila Real de Santo António, en pleno corazón del Algarve, para participar en los actos del XII Capítulo de la Confraria do Atum.

El encuentro, consolidado como una de las citas de referencia en el calendario gastronómico del país vecino, contó con el respaldo de la Câmara Municipal lusa y logró reunir a una nutrida representación de cofradías llegadas de diversos puntos de la Península Ibérica. Durante dos jornadas, la tradición y la exaltación del producto local —con el atún como emblema indiscutible de la región— fueron el hilo conductor de una convivencia marcada por la hermandad.

Protocolo y tradición

El programa oficial arrancó con una recepción institucional que dio paso al siempre vistoso desfile de cofradías, donde los capas y estandartes de las distintas delegaciones pusieron color a las calles de la villa. El momento central tuvo lugar en el Centro Cultural António Aleixo, escenario de la solemne ceremonia de entronización de nuevos miembros, seguida de un banquete donde se puso en valor el patrimonio culinario compartido entre España y Portugal. "La presencia en estos foros internacionales es fundamental para proyectar nuestras tradiciones y fortalecer los vínculos culturales", señalaron fuentes de la cofradía asturiana.

Proyección exterior

Con esta visita, la Cofradía del Desarme reafirma su compromiso con la difusión de la cultura gastronómica asturiana más allá de nuestras fronteras. La participación de Miguel Ángel de Dios en este capítulo internacional no solo estrecha la mano con los "hermanos" lusos, sino que consolida la estrategia de la cofradía por posicionar el Desarme como un elemento de identidad cultural y reclamo turístico de primer orden.

La hermandad ovetense sigue así trabajando en su hoja de ruta: promover la hermandad, custodiar la tradición y utilizar la mesa como el mejor puente de unión entre pueblos.