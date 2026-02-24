Llamada de auxilio de Oviedo por el Sáhara: «Faltan 15 familias para sacar a los niños de los 60 grados del desierto»

El tiempo apremia y la llamada es de emergencia. El Ayuntamiento de Oviedo y la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui han hecho este martes un frente común para solicitar, de forma "urgente", 15 familias de acogida que permitan a otros tantos menores saharauis participar este verano en el programa «Vacaciones en Paz». El objetivo: arrancar a estos pequeños de un entorno de «guerra y exilio» donde el termómetro llega a marcar los 60 grados.

La concejala de Políticas Sociales, María Velasco, presentó la iniciativa junto a Belén Cueva, tesorera de la asociación y veterana madre de acogida. La edil recordó que el Consistorio ovetense mantiene un compromiso inquebrantable con esta causa desde el año 2000, con una inversión que supera los 850.000 euros en el último cuarto de siglo. «Cuando tienes una sonrisa o una mirada saharaui en casa, se te queda grabada para toda la vida», señaló Velasco para animar a los ovetenses a abrir sus puertas.

Un viaje de salud y respiro

El programa no es solo una estancia vacacional; es una cuestión de supervivencia y desarrollo. Los menores, nacidos en los campamentos de refugiados de la hamada argelina —un paisaje de «arena y piedra pura» donde la vegetación es un espejismo—, llegan a Asturias para mejorar su precaria salud con revisiones médicas y alimentación fresca, consolidar el castellano, su segunda lengua oficial y conocer una realidad distinta lejos de las condiciones extremas del desierto.

Belén Cueva fue tajante sobre la urgencia del llamamiento: «Nos queda poquísimo tiempo para presentar los papeles». Pese a que Asturias es una de las pocas regiones donde el coste del viaje (unos 700 euros por niño) está totalmente subvencionado gracias a los 60.000 euros anuales del convenio con Oviedo y otras ayudas del Principado, la falta de hogares voluntarios está frenando las llegadas.

El declive de la acogida

La situación en Asturias refleja una tendencia nacional preocupante. «Hubo un tiempo en que traíamos a 10.000 niños a España; el año pasado fueron solo 2.800», lamentó Cueva. Factores como la crisis económica y el cambio en el modelo familiar —con abuelas que ya no pueden ejercer de apoyo al seguir en activo en el mercado laboral— han mermado las cifras que en los años 80 alcanzaban los 320 menores solo en la región.

«Se nota perfectamente qué niño ha salido y cuál no», sentenció la coordinadora, insistiendo en que la solidaridad asturiana es la única vía para que estos 15 pequeños no tengan que soportar un verano más bajo el sol abrasador del exilio.