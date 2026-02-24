Un mercado de El Fontán a escala en las aulas de Pumarín

Un mercado dentro del colegio inspirado en los puestos de El Fontán. Ese es el proyecto desarrollado por los alumnos de 5.º de Primaria del colegio Amor de Dios, que cada año transforman el pasillo donde se ubican sus clases con una iniciativa diferente. El pasado año el hilo conductor de la actividad fue el ciclismo y las paredes se llenaron de maillots y fotos de corredores. E incluso pudieron hacer preguntas, en una videollamada, a Pedro Delgado, ganador de la Vuelta a España en 1985 y 1989 y del Tour de Francia en 1988.

Este curso en ese pasillo se ha instalado el mercado de San Jerónimo, por el que «pasarán todos los alumnos del centro para hacer sus compras», comentó la directora del centro, María José Ardura. Un proyecto en el que han trabajado «los escolares y las familias», aseguró la profesora Patricia Martínez, que impulsó la labor junto al también docente Anselmo Fernández.

En los cuidados puestos del mercado del colegio Amor de Dios hay réplicas de quesos asturianos, pero también de otras zonas de España como los manchegos de la marca «Quesería de Misinti». Los compradores se pueden detener ante la Pescadería La Ría, «la que te alegra tu día a día», un negocio con productos asturianos y otro con alimentos que proceden de otros países. No falta el herbolario, que se llama «El jardín de la alegría» y en el que se puede encontrar plantas aromáticas como tomillo o laurel.

Al fondo del mercado se ha instalado un puesto de flores, hechas con papel por los profesores en base a las propuestas trasladadas por los alumnos. No falta en el pequeño Fontán del centro la panadería ni la pescadería, con sus máquinas registradoras y sus balanzas elaboradas con cartón y los billetes de papel. Incluso se ha instalado en uno de los puestos un dispensador de tickets para los turnos de compra.

Antes de que los compañeros de los alumnos de 5.º de Primaria accedan al mercado para hacer sus compras queda aún labor por delante. «Ahora estamos con los albaranes de compra y calculando lo que cuesta cada producto y el porcentaje de beneficio, para después confeccionar las etiquetas con los precios», explicó Patricia Martínez sobre el proyecto que «permite trabajar materias como matemáticas, ciencias naturales, lengua, nutrición o cultura asturiana».

Otras actividades

Para poner en marcha el mercado de San Jerónimo los escolares han desarrollado «un trabajo de investigación». El proyecto se inició estudiando los productos y todo el equipamiento que se necesitaba para cada uno de los puestos. Dentro de estas actividades previas se incluyeron visitas a establecimientos especializados.

En torno al mercado del colegio Amor de Dios se desarrollarán otras actividades durante los próximos meses, indicó Patricia Martínez. Días atrás la concejala de Deportes, Conchita Méndez, recorrió los diferentes puestos, donde los escolares le explicaron en qué consiste el proyecto.