Un "mini" Valdebebas en Matalablima: Ricardo Gallego visitó la escuela que la fundación del Real Madrid impulsa en Oviedo

"¿Cuál fue tu gol más bonito?", "¿Qué comíais antes de los partidos?", "¿Cuántos coches tenías?". Con estas preguntas, los alumnos más jóvenes de la escuela sociodeportiva de la Fundación Real Madrid en Oviedo recibieron a Ricardo Gallego en las instalaciones de Matalablima. El exfutbolista, que defendió la camiseta blanca durante las décadas de los 70 y 80, compartió anécdotas de su etapa profesional y respondió con cercanía a todas las preguntas. "Intentamos devolver a la sociedad lo que la sociedad le da al Real Madrid a través de sus seguidores. Pocas opciones mejores se me ocurren que darle una oportunidad así a estos niños", destacó Gallego.

La visita se enmarca en el calendario de encuentros que la Fundación organiza cada año para acercar a sus exjugadores a las escuelas sociodeportivas. Respondiendo ante la lluvia de preguntas de los chavales, Gallego aseguró que, si tuviera que quedarse con un gol especial, elegiría el que marcó con la selección española ante Escocia y recordó que, antes de los partidos, comían arroz a la cubana. El acercamiento también dejó alguna anécdota, uno de los niños confesó ser aficionado del Barcelona, provocando las risas del grupo y la respuesta cómplice del exfutbolista, que se tomó con humor la rivalidad.

Como recuerdo de la jornada, todos los niños recibieron un banderín del Real Madrid, similar a los que intercambian los capitanes antes del inicio de los partidos oficiales. Alguno preguntaba si era el mismo que veían por la televisión. Durante el acto, los representantes del club y de la Fundación agradecieron expresamente la colaboración del Ayuntamiento y de las distintas entidades que hacen posible el desarrollo de la escuela sociodeportiva en Oviedo, subrayando la importancia del "trabajo conjunto" para seguir impulsando este tipo de iniciativas.

Actualmente, están trabajando con 42 niños, todavía quedan ocho plazas libres. Entrenan dos veces a la semana en dos grupos divididos por edades y los niños están "encantados". "Es una escuela de vida, se les están dando unas herramientas y unos valores que son muy útiles", destacó la concejala de Deportes, Conchita Méndez.