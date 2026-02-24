LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de los premios AMAS, los galardones que celebran la música asturiana
Este periódico sortea 5 entradas dobles para vivir en directo la gala que se celebra el próximo 13 de marzo en el Filarmónica a las 19.00 horas
L. L.
Los premios AMAS vuelven una año más para reconocer la música asturiana y si quieres disfrutar de la gala en directo solo tienes que participar en el sorteo que te trae LA NUEVA ESPAÑA.
Cinco entradas doblse está en juego para ser uno de los asistentes al evento que se celebra el 13 de marzo a las 19.00 horas en el teatro Filarmónica de Oviedo y para optar a ser el ganador solo tienes que rellenar el formulario que aparece a continuación.
El agraciado será comunicado por teléfono o correo electrónico.
Celebrando la música asturiana
Los Premios de la Música Asturiana son una gran celebración, un escaparate perfecto para mostrar la pujanza, dinamismo, variedad y calidad de nuestros músicos, como así lo atestiguan las 22 categorías, más dos premios honoríficos y los 88 nominados.
Este año, el acto contará con la valoración de 196 personas, incluyendo periodistas, programadores musicales, discográficas y ganadores de años anteriores, quienes se suman al jurado en cada nueva edición.
