Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Oviedo lanza su Pequecampus de conciliación familiar en Semana Santa: "las plazas pueden volar"

El campus se desarrollará en las Pistas de Tenis y Pádel del Parque del Oeste los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril

Una edición anterior del pequecampus municipal.

Una edición anterior del pequecampus municipal.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El reloj marcó las diez de la mañana de ayer, lunes 23 de febrero, y comenzó la cuenta atrás. El plazo de inscripción para el Pequecampus Deportivo de Semana Santa ya está abierto y solo hay 120 plazas disponibles para tres días que prometen deporte, diversión y aprendizaje en un entorno privilegiado de la ciudad.

La actividad se celebrará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril y está dirigida a niños y niñas nacidos entre 2013 y 2022. Además, se habilitará un grupo específico para los más pequeños con programación adaptada, garantizando que cada participante disfrute de una experiencia adecuada a su edad. Todo ello por un precio de 15,90 euros por los tres días completos, una cifra que convierte esta propuesta en uno de los planes más atractivos de las vacaciones.

El campus se desarrollará en las Pistas de Tenis y Pádel del Parque del Oeste, un espacio natural y seguro ideal para la práctica deportiva al aire libre y perfectamente accesible para las familias ovetenses.

El Pequecampus Deportivo forma parte de los Programas Lúdicos de Oviedo Ciudad Europea del Deporte 2026, una iniciativa que refuerza el compromiso municipal con la educación en valores, la actividad física y el bienestar infantil. La propuesta combina deporte, juego y talleres educativos con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas, impulsar el trabajo en equipo y promover la convivencia en un entorno inclusivo, seguro y divertido.

Los participantes disfrutarán de una amplia variedad de actividades deportivas, dinámicas grupales y talleres lúdicos dirigidos por profesionales titulados y con experiencia en el ámbito deportivo y educativo, que garantizarán una atención cercana y personalizada.

Noticias relacionadas

Las inscripciones ya están abiertas desde ayer a las diez de la mañana y pueden formalizarse a través de la plataforma municipal https://oviedo.i2a.es/CronosWeb/Login. Con solo 120 plazas disponibles y un precio ajustado, todo apunta a que la demanda será alta. Esta Semana Santa, el plan más activo de Oviedo ya está en marcha.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
  2. La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
  3. Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
  4. Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
  5. Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
  6. Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
  7. Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
  8. EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo

El PSOE reclama la reparación de la senda de Oviedo que une Caces con Las Caldas

El PSOE reclama la reparación de la senda de Oviedo que une Caces con Las Caldas

Oviedo espera en 2027 un "boom" del turismo religioso por el Año Santo

Oviedo espera en 2027 un "boom" del turismo religioso por el Año Santo

El Desarme de Oviedo estrecha lazos en el Algarve con la Confraria do Atum en Portugal

El Desarme de Oviedo estrecha lazos en el Algarve con la Confraria do Atum en Portugal

Oviedo lanza su Pequecampus de conciliación familiar en Semana Santa: "las plazas pueden volar"

Oviedo lanza su Pequecampus de conciliación familiar en Semana Santa: "las plazas pueden volar"

De aldea medieval de Oviedo a campus y a barrio privilegiado de orientación sur que acaba de cumplir cuarenta años

De aldea medieval de Oviedo a campus y a barrio privilegiado de orientación sur que acaba de cumplir cuarenta años

El Principado avala ambientalmente el parque de baterías de Oviedo, pese al rechazo vecinal

El Principado avala ambientalmente el parque de baterías de Oviedo, pese al rechazo vecinal

Una cata de vino solo para mujeres… y gratis: así será la curiosa iniciativa prevista en Oviedo a dos días del 8-M

Una cata de vino solo para mujeres… y gratis: así será la curiosa iniciativa prevista en Oviedo a dos días del 8-M

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de los premios AMAS, los galardones que celebran la música asturiana

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de los premios AMAS, los galardones que celebran la música asturiana
Tracking Pixel Contents