Oviedo lanza su Pequecampus de conciliación familiar en Semana Santa: "las plazas pueden volar"

El reloj marcó las diez de la mañana de ayer, lunes 23 de febrero, y comenzó la cuenta atrás. El plazo de inscripción para el Pequecampus Deportivo de Semana Santa ya está abierto y solo hay 120 plazas disponibles para tres días que prometen deporte, diversión y aprendizaje en un entorno privilegiado de la ciudad.

La actividad se celebrará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril y está dirigida a niños y niñas nacidos entre 2013 y 2022. Además, se habilitará un grupo específico para los más pequeños con programación adaptada, garantizando que cada participante disfrute de una experiencia adecuada a su edad. Todo ello por un precio de 15,90 euros por los tres días completos, una cifra que convierte esta propuesta en uno de los planes más atractivos de las vacaciones.

El campus se desarrollará en las Pistas de Tenis y Pádel del Parque del Oeste, un espacio natural y seguro ideal para la práctica deportiva al aire libre y perfectamente accesible para las familias ovetenses.

El Pequecampus Deportivo forma parte de los Programas Lúdicos de Oviedo Ciudad Europea del Deporte 2026, una iniciativa que refuerza el compromiso municipal con la educación en valores, la actividad física y el bienestar infantil. La propuesta combina deporte, juego y talleres educativos con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas, impulsar el trabajo en equipo y promover la convivencia en un entorno inclusivo, seguro y divertido.

Los participantes disfrutarán de una amplia variedad de actividades deportivas, dinámicas grupales y talleres lúdicos dirigidos por profesionales titulados y con experiencia en el ámbito deportivo y educativo, que garantizarán una atención cercana y personalizada.

Noticias relacionadas

Las inscripciones ya están abiertas desde ayer a las diez de la mañana y pueden formalizarse a través de la plataforma municipal https://oviedo.i2a.es/CronosWeb/Login. Con solo 120 plazas disponibles y un precio ajustado, todo apunta a que la demanda será alta. Esta Semana Santa, el plan más activo de Oviedo ya está en marcha.