El Principado avala ambientalmente el parque de baterías de Oviedo, pese al rechazo vecinal

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias ha formulado informe de impacto ambiental favorable para la implantación de las plantas de almacenamiento energético mediante baterías (BESS) denominadas “Hornero ST2, ST3 y ST4”, previstas en San Esteban de las Cruces, en el concejo de Oviedo. El órgano ambiental considera que el proyecto no producirá efectos adversos significativos siempre que se cumplan las medidas preventivas y correctoras impuestas, por lo que no será necesario someterlo a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

La iniciativa, promovida por Atlántica Energía Sostenible España SL, contempla la construcción de tres plantas de 15 megavatios (MW) cada una, hasta sumar 45 MW de potencia total y una capacidad de almacenamiento de 60 megavatios hora (MWh), lo que permitiría una autonomía estimada de cuatro horas. El complejo se conectará a la subestación de San Esteban mediante una línea subterránea de alta tensión de unos 153 metros.

En total se instalarán 72 contenedores de baterías —24 por cada planta—, además de tres estaciones de potencia por instalación, con cuatro inversores cada una, un centro de transformación de 5.500 kVA y otro auxiliar de 630 kVA. La parcela elegida, de 89.265 metros cuadrados, se sitúa sobre una antigua cantera de extracción de arenas. Esta circunstancia ha resultado determinante para su viabilidad, al tratarse de terrenos mineros degradados que no han culminado su restauración y que pueden acogerse a las excepciones previstas en la moratoria regional sobre este tipo de equipamientos en suelo no urbanizable.

El informe subraya que la topografía es favorable y que la disposición del complejo permite maximizar la distancia respecto a las viviendas más próximas, con el objetivo de reducir el impacto por ruidos y campos electromagnéticos.

Exigencias de seguridad

Pese al visto bueno ambiental, el Principado impone condiciones estrictas, especialmente en materia de prevención de incendios y explosiones. Entre ellas figura la obligación de elaborar un Plan de Autoprotección, instalar sistemas de detección temprana de gases y disponer de hidrantes o depósitos de agua con autonomía suficiente para, al menos, una hora de extinción.

Con el fin de minimizar el impacto paisajístico en esta zona periurbana de la capital asturiana, el promotor deberá ejecutar un apantallamiento vegetal perimetral con especies autóctonas, como el laurel (Laurus nobilis), y emplear colores neutros en los contenedores.

Alegaciones ecologistas

El proyecto ha suscitado la oposición de más de un centenar de particulares y de la Coordinadora Ecologista de Asturias, que presentó alegaciones alertando del riesgo de incendios, de la posible contaminación de acuíferos y de la depreciación de las viviendas del entorno.

La organización advierte de la escasa distancia entre los contenedores y las casas, y sostiene que la exposición a campos electromagnéticos podría suponer un riesgo para vecinos y ganado, citando estudios que relacionan una exposición excesiva con determinadas patologías. También alerta de los peligros derivados de una eventual fuga térmica o incendio, con emisiones de sustancias irritantes, corrosivas o tóxicas, así como de la necesidad de grandes volúmenes de agua para la extinción, con el consiguiente riesgo de afección a los recursos hídricos.

Además, la Coordinadora critica la tramitación de parques de baterías en el concejo, donde asegura que ya se gestionan once proyectos, y cuestiona que la capacidad prevista se ajuste a las necesidades reales de consumo eléctrico de la región.

No obstante, el análisis técnico del expediente concluye que los impactos son “compatibles” con el entorno, siempre bajo el cumplimiento de las medidas establecidas.

Rechazo del Pleno

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó el pasado noviembre una moción de urgencia que mostraba el rechazo de la Corporación a la instalación del parque de baterías en San Esteban de las Cruces. La iniciativa salió adelante con los votos de PP e IU-Convocatoria por Oviedo, la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox.

La moción instaba al Principado a rechazar el proyecto desde el punto de vista medioambiental y urbanístico y reclamaba la elaboración de un plan energético que ordene las necesidades de Asturias. El texto reconocía, no obstante, que el Ayuntamiento no puede paralizar la tramitación administrativa sin incurrir en ilegalidad.

Tras superar el trámite ambiental autonómico, el proyecto queda ahora pendiente de la autorización administrativa de construcción y del cumplimiento de las prescripciones técnicas y de seguridad antes de su eventual puesta en servicio.