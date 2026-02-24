El PSOE reclama la reparación de la senda de Oviedo que une Caces con Las Caldas

El portavoz municipa socialista Carlos Fernández Llaneza, reclamó este martes la reparación urgente de la senda peatonal que une Caces con Las Caldas, uno de los itinerarios más transitados del municipio tanto por personas caminantes como ciclistas. “Un año después siguen existiendo numerosos desperfectos”, asegura.

Fernández Llaneza recuerda que, en enero de 2025, ya formuló un ruego en la comisión plenaria de Urbanismo para reclamar el adecuado mantenimiento de este itinerario. “En aquel momento, el equipo de gobierno señaló que tomaba nota y que llevaría a cabo las reparaciones necesarias. Sin embargo, aunque se han realizado algunos arreglos puntuales, el estado de la senda sigue siendo lamentable doce meses después”, denuncia el edil.

Insiste Llaneza en que “el mantenimiento y la conservación de los espacios y equipamientos públicos deben ser una prioridad. No tiene sentido invertir recursos públicos para poner en uso una dotación, ya sea un campo de fútbol, un parque infantil o un vial, y después dejar que se deteriore sin actuar”. También señal otros ejemplos de desatención al mantenimiento por parte del equipo de gobierno, “tan notorios como generadores de molestias o riesgos para la vecindad, como el desbroce de caminos, la reparación de baches y aceras o el cierre de varios campos de fútbol durante meses. Oviedo se merece algo mejor”.

En este sentido, la senda verde entre Caces y Las Caldas, un recorrido habitual para la práctica deportiva y el ocio saludable y un espacio de gran valor ambiental, presenta importantes deficiencias que afectan incluso a la seguridad de las personas usuarias. Se han detectado desperfectos relevantes en el vallado de seguridad y problemas significativos en el firme en varios tramos paralelos al río, donde existe riesgo de desprendimientos. Asimismo, hay presencia de pintadas en diferentes puntos del recorrido que evidencian una falta de mantenimiento, ha enumerado Fernández Llaneza.

“Un año después constatamos que la situación de desatención continúa, pese a tratarse de una infraestructura muy utilizada por la ciudadanía. No queremos que pase otro año más”, ha concluido el portavoz socialista.