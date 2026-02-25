Alerta conductores: una céntrica calle de Oviedo estará cerrada al tráfico durante siete horas este jueves

La Jefatura de la Policía Local de Oviedo informó de que este jueves se procederá al corte de tráfico en la calle Mendizábal con motivo del izado de equipos mediante grúa autopropulsada a la cubierta de un inmueble ubicado en el número 4 de dicha vía. La actuación requiere la ocupación de la calzada en el tramo inicial de la calle para permitir la correcta colocación de la maquinaria y garantizar que los trabajos se desarrollen en condiciones óptimas de seguridad.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 11:00 y las 18:00 horas, franja horaria durante la cual permanecerá cerrado al tráfico el acceso a la calle Mendizábal desde su inicio. Durante ese periodo no se permitirá la circulación general de vehículos por la zona afectada, estableciéndose las correspondientes medidas de regulación y señalización provisional. La circulación se restablecerá una vez finalicen las labores y se retire la maquinaria empleada en el operativo.

Noticias relacionadas

Se habilitará un itinerario alternativo para facilitar el acceso a residentes y taxis, que podrán circular por las calles San Juan, Schultz, plaza de Porlier y, finalmente, calle Mendizábal. Desde la Policía Local se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, extremar la precaución en el entorno de la zona afectada y atender en todo momento a la señalización instalada y a las indicaciones de los agentes.