Monumental atasco en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple entre dos camiones en sentido León
Las retenciones llegan hasta la "Y" a la altura de Parque Principado y están afectando a otras carreteras, como la incorporación desde Colloto o la autovía Oviedo-Villaviciosa
M. G. S.
Un accidente de tráfico múltiple está provocando un monumental atasco en la ronda de Oviedo, sentido León, que ya llega hasta la autopista "Y", a la altura de Parque Principado. Las retenciones llegaban pasada las cuatro de la tarde a los dos kilómetros, aunque en un momento llegaron a superar los cuatro kilómetros. Los coches están completamente parados en los carriles afectados y la caravana está afectando todavía a otras carreteras, como la incorporación desde Colloto y la autovía Oviedo-Villaviciosa.
El suceso ha tenido lugar a las 15.07, cuando se ha producido una colisión entre dos camiones sobre el kilómetro 28, antes del desvío al centro de Oviedo por la rotonda del Cardenal Tarancón y poco antes del túnel de La Bolgachina, sentido a León. El accidente ha dejado un herido leve. Hasta la zona se han desplazado cuatro patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.
