Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Monumental atasco en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple entre dos camiones en sentido León

Las retenciones llegan hasta la "Y" a la altura de Parque Principado y están afectando a otras carreteras, como la incorporación desde Colloto o la autovía Oviedo-Villaviciosa

El atasco en la ronda de Oviedo.

El atasco en la ronda de Oviedo. / LNE

M. G. S.

Un accidente de tráfico múltiple está provocando un monumental atasco en la ronda de Oviedo, sentido León, que ya llega hasta la autopista "Y", a la altura de Parque Principado. Las retenciones llegaban pasada las cuatro de la tarde a los dos kilómetros, aunque en un momento llegaron a superar los cuatro kilómetros. Los coches están completamente parados en los carriles afectados y la caravana está afectando todavía a otras carreteras, como la incorporación desde Colloto y la autovía Oviedo-Villaviciosa.

El atasco en la ronda de Oviedo

El atasco en la ronda de Oviedo / LNE

El suceso ha tenido lugar a las 15.07, cuando se ha producido una colisión entre dos camiones sobre el kilómetro 28, antes del desvío al centro de Oviedo por la rotonda del Cardenal Tarancón y poco antes del túnel de La Bolgachina, sentido a León. El accidente ha dejado un herido leve. Hasta la zona se han desplazado cuatro patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.

El atasco en la ronda de Oviedo

El atasco en la ronda de Oviedo / LNE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
  2. Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
  3. Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
  4. Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
  5. Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
  6. EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo
  7. Oviedo se convierte en la casa de las antigüedades y el vintage con 40 expositores
  8. Cuatro detenidos por la reciente oleada de robos (más de 20 en dos meses) en uno de los barrios más poblados de Oviedo

Monumental atasco en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple entre dos camiones en sentido León

Monumental atasco en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple entre dos camiones en sentido León

Evitar repatriar inmigrantes ilegales y eliminar la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales: así es la propuesta aprobada por el Ayuntamiento sobre la masiva regularización de extranjeros

Evitar repatriar inmigrantes ilegales y eliminar la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales: así es la propuesta aprobada por el Ayuntamiento sobre la masiva regularización de extranjeros

Los "errores de bulto" que tiene la tramitación de uno de los parques de baterías que se instalará en Oviedo: "No permitiremos la depredación del territorio"

Los "errores de bulto" que tiene la tramitación de uno de los parques de baterías que se instalará en Oviedo: "No permitiremos la depredación del territorio"

El secreto de Moyano, "la joyería centenaria" de Oviedo que ya va por la cuarta generación: "En este negocio nadie se hace rico en cuatro días"

El secreto de Moyano, "la joyería centenaria" de Oviedo que ya va por la cuarta generación: "En este negocio nadie se hace rico en cuatro días"

La ópera de Wagner, "Tristán e Isolda", se crece con la OSPA: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para asistir al concierto

La ópera de Wagner, "Tristán e Isolda", se crece con la OSPA: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para asistir al concierto

El ovetense Rubén Freire se corona como el mejor cortador de jamón en Avilés: "Es un chute de energía positiva"

El ovetense Rubén Freire se corona como el mejor cortador de jamón en Avilés: "Es un chute de energía positiva"

Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo

Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo

Alerta conductores: una céntrica calle de Oviedo estará cerrada al tráfico durante siete horas este jueves

Alerta conductores: una céntrica calle de Oviedo estará cerrada al tráfico durante siete horas este jueves
Tracking Pixel Contents