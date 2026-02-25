Los "errores de bulto" que tiene la tramitación de uno de los parques de baterías que se instalará en Oviedo: "No permitiremos la depredación del territorio"
Llamazares aclara que el aval medioambiental del Principado "no supone una autorización definitiva" para la instalación de 72 contenedores
El parque de baterías de San Esteban de las Cruces ya tiene el aval medioambiental del Principado. Un paso que no gusta al grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo que, a través de una nota de prensa, reiteró su rechazo a esta instalación. "Recordamos que dicho informe no supone una autorización definitiva, ya que el proyecto requiere un informe favorable de la consejería de Ordenación del Territorio. Sin ese requisito, la tramitación no puede considerarse completa ni ajustada plenamente a la legalidad urbanística", explicó este miércoles el portavoz, Gaspar Llamazares, a través de una nota de prensa.
De igual forma, calificó de "insólito" que se hayan dado de paso esas instalaciones cuando "hay errores de bulto debido a que esa zona ha sido rehabilitada como agrícola y es totalmente inadecuada para instalaciones de ese grupo de baterías". "Hay que subrayar que existe rechazo entre los vecinos de la zona y la oposición manifestada por el Ayuntamiento en el pleno municipal que contó con nuestro apoyo, y consideramos que avanzar en el proyecto sin consenso social ni respaldo municipal es un grave error. No permitiremos la depredación del territorio y pedimos que se respete la voluntad de los vecinos de la zona”, concluyó Llamazares.
En total, se instalarán 72 contenedores de baterías —24 por cada planta—, además de tres estaciones de potencia por instalación, con cuatro inversores cada una, un centro de transformación de 5.500 kVA y otro auxiliar de 630 kVA. La parcela elegida, de 89.265 metros cuadrados, se sitúa sobre una antigua cantera de extracción de arenas. Esta circunstancia ha resultado determinante para su viabilidad, al tratarse de terrenos mineros degradados que no han culminado su restauración y que pueden acogerse a las excepciones previstas en la moratoria regional sobre este tipo de equipamientos en suelo no urbanizable.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
- Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
- EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo
- Oviedo se convierte en la casa de las antigüedades y el vintage con 40 expositores
- Cuatro detenidos por la reciente oleada de robos (más de 20 en dos meses) en uno de los barrios más poblados de Oviedo