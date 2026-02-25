Evitar repatriar inmigrantes ilegales y eliminar la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales: así es la propuesta aprobada por el Ayuntamiento sobre la masiva regularización de extranjeros

El debate alrededor de la regularización de más de medio millón de inmigrantes que lleven al menos cinco meses en España ha llegado al Ayuntamiento. El grupo municipal de Vox presentó este miércoles una moción a la comisión de Economía para instar al PP a tomar medidas para evitar el efecto llamada. Entre sus propuestas se incluyó el desarrollo de "una política migratoria seria, firme y ordenada que incluya la repatriación de quienes entren en España de forma ilegal y la prioridad nacional para acceder a las ayudas y servicios públicos".

Unas medidas que no gustan a los concejales del equipo de gobierno que presentaron una enmienda para "eliminar todas las medidas y suprimir aspectos esenciales". Así lo explica la portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, a través de una una nota de prensa en la que sacó pecho de que el PP "solo reacciona cuando Vox le obliga". "En la comisión han tenido que posicionarse porque les hemos puesto delante el problema, pero cuando llega el momento de actuar con firmeza, retroceden". En concreto, añadió la edil, los populares "han querido quedarse con el titular, pero sin asumir el coste político de adoptar decisiones valientes". "Presentamos soluciones concretas para defender nuestras fronteras y la legalidad y seguridad de nuestros vecinos. Ellos han preferido la versión descafeinada y complaciente".

De igual forma, adelantó que Vox continuará "defendiendo una política migratoria firme, ordenada y basada en la ley, que rechace las regularizaciones masivas y cualquier concesión que incentive nuevas llegadas irregulares". “Cuando se trata de defender la soberanía, la legalidad y el bienestar de los españoles, no caben medias tintas”.