Fallece a los 82 años en Oviedo el abogado y humorista gráfico "Néstor" González Sanz
La capilla ardiente ha quedado instalada en Los Arenales, donde este jueves a las seis de la tarde se oficiará una celebración de la palabra.
Ch. N.
Modesto «Néstor» González Sanz falleció ayer en Oviedo a los 82 años. Dibujante y abogado, el Colegio de Oviedo le había dedicado hace dos años un cálido homenaje y la concesión de la medalla al mérito en una ceremonia presidida por el presidente regional, Adrián barbón. Nacido en 1943 y colegiado desde 1975, Néstor González fue responsable de protocolo de la entidad colegial, faceta profesionales que compatibilizó con su carrera como dibujante y humarista gráfico, con publicaciones habituales en medios nacionales y regionales, entre ellos LA NUEVA ESPAÑA.
La despedida de Néstor González, que estaba casado con Pilar Oria Rodríguez, se celebrará este jueves a las seis de la tarde en la capilla del tanatorio de Los Arenales, donde ha quedado instalada su capilla ardiente.
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Monumental atasco, de más de 4 kilómetros, en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple en sentido León
- Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
- Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
- EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo
- Oviedo se convierte en la casa de las antigüedades y el vintage con 40 expositores