Fallece a los 82 años en Oviedo el abogado y humorista gráfico "Néstor" González Sanz

La capilla ardiente ha quedado instalada en Los Arenales, donde este jueves a las seis de la tarde se oficiará una celebración de la palabra.

Modesto Néstor González, con la medalla del Colegio de Abogados y el título acreditativo en las manos, recibe el aplauso del decano, Antonio González-Busto, a la izquierda, y del presidente del Principado, Adrián Barbón. / Miki López

Modesto Néstor González, con la medalla del Colegio de Abogados y el título acreditativo en las manos, recibe el aplauso del decano, Antonio González-Busto, a la izquierda, y del presidente del Principado, Adrián Barbón. / Miki López

Ch. N.

Modesto «Néstor» González Sanz falleció ayer en Oviedo a los 82 años. Dibujante y abogado, el Colegio de Oviedo le había dedicado hace dos años un cálido homenaje y la concesión de la medalla al mérito en una ceremonia presidida por el presidente regional, Adrián barbón. Nacido en 1943 y colegiado desde 1975, Néstor González fue responsable de protocolo de la entidad colegial, faceta profesionales que compatibilizó con su carrera como dibujante y humarista gráfico, con publicaciones habituales en medios nacionales y regionales, entre ellos LA NUEVA ESPAÑA.

La despedida de Néstor González, que estaba casado con Pilar Oria Rodríguez, se celebrará este jueves a las seis de la tarde en la capilla del tanatorio de Los Arenales, donde ha quedado instalada su capilla ardiente.

