El futuro de la FP promete

En las butacas del Palacio de Exposiciones y Congresos los futuros trabajadores, que actualmente son estudiantes de Formación Profesional (FP) en el IES Doctor Fleming, escuchan consejos de las empresas sobre su incorporación al mercado laboral. Y oyen también, en la tercera edición de la feria de empleo de FP que organiza el centro educativo, a los responsables de varias firmas señalar el peso fundamental que tendrán en los próximos años esos estudios que cursan. «La FP es el futuro», afirma David Vázquez, secretario de Ineltas, la asociación empresarial de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones de Asturias, de la que forman parte 450 compañías y autónomos. Una aseveración que confirma Francisco Jesús Aller, director de Randstat en Oviedo, que resalta que «será el motor del mercado laboral en los próximos diez años».

La tasa de empleabilidad en España de los estudiantes de FP es «del 73%», trasladó a los trescientos alumnos reunidos, de las ramas de Administración y Gestión, de Edificación y Obra Civil, de Electricidad y Electrónica y de Informática y Telecomunicaciones. En el colectivo que agrupa a empresas que efectúan instalaciones, mantenimiento y proyectos tanto de telecomunicaciones como de electricidad, «falta personal». «Cada semana llaman cinco o seis empresas y no tenemos currículos en bolsa», señala Vázquez, que estaba dispuesto a recoger los que le entregasen los alumnos del IES Doctor Fleming para que estuviesen disponibles para las empresas de la asociación interesadas. La inteligencia artificial (IA) «no sustituirá a un instalador», subraya el secretario de Ineltas, que resalta la importancia de establecer estas conexiones entre los estudiantes y las empresas.

También estaba representado el Clúster TIC, que reúne a 130 empresas del sector tecnológico. Lucía Menéndez, responsable del Nodo de Talento de la asociación, hizo hincapié en la demanda que existe en «profesionales formados en ciberseguridad». A los estudiantes les recomendó que «aprovechen las prácticas profesionales» e hizo hincapié en la necesidad de tener «actitud», de «responsabilidad».

A la feria de empleo del IES Doctor Fleming acudieron 22 empresas y seis asociaciones. En el centro ovetense cursan sus estudios 1.500 alumnos, de los que 800 han elegido FP. El curso pasado se puso en marcha la FP dual en el centro, que, según Faustino García, coordinador de la jornada, beneficia a los alumnos, que tienen 120 horas de formación en el primer curso y 380 en segundo.

Resaltó el docente que «cada año acuden más empresas» a la feria de empleo de FP, que permite «conectar a los futuros titulados con el tejido empresarial». La feria de empleo de FP ha generado contrataciones en las ediciones anteriores, dijo García. Y eso es un acicate para que los nuevos alumnos participen en la iniciativa que impulsa el IES Doctor Fleming.

Entre las empresas que han realizado contrataciones de estudiantes que han dejado su currículum en ediciones anteriores de la feria de empleo de FP está Rodmon. «Lo importante es la actitud», señala Marcos Martínez, director de desarrollo de la compañía, que destaca que la firma de ingeniería da mucha importancia a que los trabajadores que se incorporan «sigan formándose».