IU considera «inaceptable» la instalación de parques de baterías en Los Arenales
Gaspar Llamazares afirma que su formación no permitirá "la depredación del territorio y pedimos que se respete la voluntad de los vecinos y vecinas de la zona"
El grupo municipal de Izquierda Unidad en Oviedo mostró este jueves su total rechazo a la instalación del parque de baterías proyectado en San Esteban de las Cruces, después de que el Principado emitiera un informe ambiental favorable. La formación considera «inaceptable» ese proyecto y recuerda que dicho informe no supone una autorización definitiva, ya que el proyecto necesita también un dictamen favorable en materia de Ordenación del Territorio. Sin ese trámite, advierten, la tramitación no puede considerarse completa ni ajustada plenamente a la legalidad urbanística vigente.
Desde IU-Convocatoria por Oviedo ven insólito que se impulse esta iniciativa en una zona rehabilitada con carácter agrícola, donde pacen vacas y que califican de totalmente inadecuada para albergar instalaciones de este tipo. Además, subrayan el rechazo vecinal existente y la oposición manifestada por el Ayuntamiento en el pleno municipal, respaldada por su grupo. Su portavoz, Gaspar Llamazares, afirma que no permitirán «la depredación del territorio y pedimos que se respete la voluntad de los vecinos y vecinas de la zona».
