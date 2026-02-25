"El misterio" del camino del Oviedo rural que lleva más de 40 años sin asfaltar
Vecinos de Las Mazas han presentado numerosos escritos «ante el deplorable estado» del vial, pero la única respuesta fue echar algo de grijo, "que se va en cuanto llueve"
Una calle de Las Mazas, en uno de los márgenes en la carretera que comunica Oviedo con San Claudio, lleva más de 40 años sin asfaltar. Una situación a la que los vecinos afectados no encuentran ninguna explicación porque han presentado decenas de escritos y realizado otras tantas consultas en las oficinas del Ayuntamiento, sin avances, apenas algo de grijo para rebachear "que se va en cuanto llueve y este año ha llovido mucho".
«Es un misterio lo que pasa aquí, es el único camino de toda esta zona que no está asfaltado», denuncia Roberto Fernández Vega, que lleva más de 25 años en Las Mazas. Para mayor agravio comparativo, «a cien metros asfaltaron no hace mucho otra calle donde hay menos vecinos, bien podían haber aprovechado en el Ayuntamiento para dar solución de una vez porque esta situación no es normal», añade.
José Manuel Valdés, cuarenta años de vecino en la zona, tira de memoria: «Hubo un hormigonado, muy somero, en los tiempos de Antonio Masip de alcalde, hacia 1989. Como era tan superficial, duró muy poco, apenas cuatro o cinco años». La calle sin asfaltar desde hace más de cuatro décadas, explic , «es una vía muerta que da a una urbanización fallida y los vecinos parece que somos de tercera categoría». Guillermina López presentó entre 2022 y 2024 varios escritos y se personó en al Ayuntamiento para pedir solución al «deplorable» estado del vial. La única respuesta fue echar algo de grijo, pero, en cuanto llovió, volvieron los charcos y el barro. Más recientemente otra vecina, Clara González, insistió en la reivindicación porque "el deterioro del vial compromete la seguridad y afecta negativamente el entorno y calidad de vida del vecindario". Todos coinciden en el reproche: «El asfaltado del Ayuntamiento no llega, pero el recibo del IBI viene puntual cada año y lo pagamos siempre». Los vecinos afectados han reivindicado en sus escritos la elaboración y ejecución del proyecto de asfaltado integral de esta calle de Las Mazas, ya que consideran "plenamente razonable y justificado que se prioricen actuaciones en calles como la nuestra, que no han recibido mantenimiento alguno en décadas".
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Monumental atasco, de más de 4 kilómetros, en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple en sentido León
- Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
- Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
- EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo
- Oviedo se convierte en la casa de las antigüedades y el vintage con 40 expositores