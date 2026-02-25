Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La ópera de Wagner, "Tristán e Isolda", se crece con la OSPA: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para asistir al concierto

La sinfónica del Principado actuará el viernes 27 a las 20.00 horas

Un concierto de la OSPA en una imagen de archivo

Un concierto de la OSPA en una imagen de archivo

L. L.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de la OSPA en concierto. Bajo el nombre de "Trascendencia", la sinfónica del Principado rendirá homenaje a Wagner en el Auditorio, el próximo 27 de febrero a las 20.00 horas y tú puedes ser uno de los afortunados que viva el concierto en directo gracias al sorteo que organiza este periódico.

Si quieres llevarte la entrada doble que está en juego solo tienes que completar el formulario que aparece a continuación. El ganador será comunicado por correo electrónico o por móvil.

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de la OSPA en concierto

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de la OSPA en concierto / OSPA

Detalles del evento

Nuno Coelho, director

WAGNER – Tristán y Isolda: Vorspiel und liebestod

MARTÍNEZ BURGOS – Daivat *Estreno en Asturias

MARTÍNEZ BURGOS – Codex

STRAUSS – Muerte y transfiguración, op.24

Historia

La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el objetivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. Su Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejerí­a de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.

Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orí­genes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad. Esta temporada celebra su trigésimo aniversario.

Noticias relacionadas

La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea y también de Rusia, Estados Unidos, Ecuador y Filipinas. Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avilés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen Milanov.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
  2. Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
  3. Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
  4. Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
  5. Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
  6. EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo
  7. Oviedo se convierte en la casa de las antigüedades y el vintage con 40 expositores
  8. Cuatro detenidos por la reciente oleada de robos (más de 20 en dos meses) en uno de los barrios más poblados de Oviedo

Los "errores de bulto" que tiene la tramitación de uno de los parques de baterías que se instalará en Oviedo: "No permitiremos la depredación del territorio"

Los "errores de bulto" que tiene la tramitación de uno de los parques de baterías que se instalará en Oviedo: "No permitiremos la depredación del territorio"

El secreto de Moyano, "la joyería centenaria" de Oviedo que ya va por la cuarta generación: "En este negocio nadie se hace rico en cuatro días"

El secreto de Moyano, "la joyería centenaria" de Oviedo que ya va por la cuarta generación: "En este negocio nadie se hace rico en cuatro días"

La ópera de Wagner, "Tristán e Isolda", se crece con la OSPA: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para asistir al concierto

La ópera de Wagner, "Tristán e Isolda", se crece con la OSPA: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para asistir al concierto

El ovetense Rubén Freire se corona como el mejor cortador de jamón en Avilés: "Es un chute de energía positiva"

El ovetense Rubén Freire se corona como el mejor cortador de jamón en Avilés: "Es un chute de energía positiva"

Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo

Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo

Alerta conductores: una céntrica calle de Oviedo estará cerrada al tráfico durante siete horas este jueves

Alerta conductores: una céntrica calle de Oviedo estará cerrada al tráfico durante siete horas este jueves

Premio del Teatro de Ratisbona al director de escena Christof Loy, ahora al frente de "El barberillo de Lavapiés" que mañana abre el festival del Campoamor,

El Principado exige datos de la ruina de la marquesina de la Fábrica de Gas

El Principado exige datos de la ruina de la marquesina de la Fábrica de Gas
Tracking Pixel Contents