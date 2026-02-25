Oviedo inicia el año turístico con matrícula de honor: los hoteles registraron más reservas que nunca

El sector turístico de la capital del Principado nunca había comenzado el año con tan buen pie. Los hoteles de Oviedo firmaron el mejor enero de toda su historia en número de pernoctaciones, consolidando un arranque de 2026 sin precedentes. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la capital asturiana registró del 1 al 31 de enero 61.257 noches de hotel, lo que supone un incremento del 18,65% respecto a enero de 2025 y un crecimiento del 64,62% en comparación con 2019, el último ejercicio previo a la pandemia. Desde la Concejalía de Turismo subrayan que estos registros «confirman que Oviedo no solo se ha recuperado, sino que lidera el crecimiento turístico en Asturias», en palabras del concejal Alfredo García Quintana, quien destaca que «la ciudad es hoy un destino sólido y competitivo durante todo el año».

En número de viajeros, Oviedo recibió en enero a 28.760 visitantes, un 4,13% más que en el mismo mes de 2025 y un 47,19% más que en 2019. Aunque el crecimiento en llegadas es más moderado que el de las pernoctaciones, el dato revela una mayor duración de las estancias y, por tanto, una mejora en la rentabilidad hotelera. El comportamiento del mercado en plena temporada baja refuerza la idea de que el turismo en la capital asturiana ya no depende exclusivamente de los picos estivales o de eventos concretos.

El contraste con el conjunto del Principado resulta especialmente significativo. Mientras Oviedo incrementa sus pernoctaciones un 18,65%, el total de Asturias apenas varía y registra un ligero descenso del 0,19% respecto a enero de 2025. Si la comparación se realiza con 2019, la diferencia es aún más elocuente: la ciudad crece un 64,62%, frente al 35,09% de la media autonómica. Es decir, prácticamente duplica el ritmo de expansión regional, lo que consolida a la ciudad como motor sectorial.

En el contexto de las ciudades del norte de España, Oviedo mantiene además una trayectoria ascendente sostenida y vuelve a superar la barrera de las 61.000 pernoctaciones en enero, un umbral que hace apenas una década parecía inalcanzable en temporada invernal. Este comportamiento refuerza su posición competitiva y su capacidad para atraer visitantes más allá de los meses tradicionalmente fuertes.

Cambio estructural

La evolución histórica permite dimensionar el cambio estructural. En enero de 2006, la ciudad recibía 20.740 viajeros que generaban algo menos de 38.000 pernoctaciones. Veinte años después, el volumen de visitantes supera con holgura los 28.000 y las noches contratadas se han disparado hasta cifras récord. El máximo de viajeros en un mes de enero se registró en 2024, con 30.280 turistas, lo que evidencia una tendencia ascendente que se mantiene estable en el tiempo.

Uno de los factores determinantes ha sido el empuje del visitante extranjero. Si en 2006 apenas 1.155 no residentes recalaban en la ciudad durante el primer mes del año, en 2026 la cifra asciende a 3.737 viajeros internacionales. El salto es todavía más notable en términos de estancias: de 2.544 pernoctaciones foráneas hace dos décadas se ha pasado a más de 9.000 en la actualidad. La internacionalización del destino se consolida así como uno de los pilares del crecimiento.

Estrategia planificada

Pese al desplome registrado en 2021, cuando las restricciones redujeron el número total de viajeros a apenas 7.440, la recuperación posterior ha sido rápida y consistente. En 2026, el mercado nacional sigue representando el 87% de los visitantes, pero con una mayor capacidad de retención y estancias más largas que en etapas anteriores. Desde la concejalía de Turismo atribuyen estos resultados a «una estrategia planificada basada en la desestacionalización, el impulso del turismo cultural y congresual, el fortalecimiento de la oferta gastronómica y la colaboración permanente con el sector hotelero y hostelero».

Las fuentes estadísticas advierten de que las actualizaciones en los directorios de establecimientos pueden introducir matices en la comparación estricta entre ejercicios. Sin embargo, la tendencia de fondo es inequívoca. Oviedo arranca 2026 batiendo su techo histórico en pleno invierno y reafirmando su liderazgo turístico en Asturias, demostrando que la ciudad ha dejado de ser un destino estacional para convertirse en un referente urbano en expansión constante.