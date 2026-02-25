Oviedo mantiene abierta hasta marzo la muestra de sus establecimientos emblemáticos
"El objetivo es seguir poniendo en valor la historia viva del comercio y el vínculo de estos negocios con la ciudad y sus vecinos", explicó la concejala de Economía, Leticia González
El Ayuntamiento de Oviedo anunció este miércoles que ampliará hasta el próximo 5 de marzo los días de visita de la exposición vinculada a la gala “Toda una vida juntos”, que recoge la historia de los 27 comercios más antiguos de la ciudad. La muestra, instalada en el Auditorio y abierta al público en su horario habitual, permite conocer la trayectoria de estos establecimientos emblemáticos a través de una serie de paneles explicativos que repasan el origen de cada negocio y su evolución a lo largo de las décadas.
La exposición se completa con la instalación de libros de firmas para que los ovetenses puedan dejar por escrito mensajes, felicitaciones y recuerdos dirigidos a cada uno de los comercios homenajeados. La iniciativa se enmarca en el programa “Toda una vida juntos”, que tuvo su acto central en una gala institucional presidida por el alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala Leticia González, durante la cual se hizo entrega a los 27 establecimientos de una placa conmemorativa en reconocimiento a su trayectoria.
La concejala de Economía, Leticia González, visitó este miércoles la exposición y reafirmó el compromiso del consistorio con el impulso del comercio local. “El objetivo es seguir poniendo en valor la historia viva del comercio de Oviedo y el vínculo de estos negocios con la ciudad y sus vecinos”, concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
- Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
- EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo
- Oviedo se convierte en la casa de las antigüedades y el vintage con 40 expositores
- Cuatro detenidos por la reciente oleada de robos (más de 20 en dos meses) en uno de los barrios más poblados de Oviedo