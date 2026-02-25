Oviedo mantiene abierta hasta marzo la muestra de sus establecimientos emblemáticos

El Ayuntamiento de Oviedo anunció este miércoles que ampliará hasta el próximo 5 de marzo los días de visita de la exposición vinculada a la gala “Toda una vida juntos”, que recoge la historia de los 27 comercios más antiguos de la ciudad. La muestra, instalada en el Auditorio y abierta al público en su horario habitual, permite conocer la trayectoria de estos establecimientos emblemáticos a través de una serie de paneles explicativos que repasan el origen de cada negocio y su evolución a lo largo de las décadas.

La exposición se completa con la instalación de libros de firmas para que los ovetenses puedan dejar por escrito mensajes, felicitaciones y recuerdos dirigidos a cada uno de los comercios homenajeados. La iniciativa se enmarca en el programa “Toda una vida juntos”, que tuvo su acto central en una gala institucional presidida por el alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala Leticia González, durante la cual se hizo entrega a los 27 establecimientos de una placa conmemorativa en reconocimiento a su trayectoria.

Noticias relacionadas

La concejala de Economía, Leticia González, visitó este miércoles la exposición y reafirmó el compromiso del consistorio con el impulso del comercio local. “El objetivo es seguir poniendo en valor la historia viva del comercio de Oviedo y el vínculo de estos negocios con la ciudad y sus vecinos”, concluyó.