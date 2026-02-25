Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Oviedo mantiene abierta hasta marzo la muestra de sus establecimientos emblemáticos

"El objetivo es seguir poniendo en valor la historia viva del comercio y el vínculo de estos negocios con la ciudad y sus vecinos", explicó la concejala de Economía, Leticia González

La concejala de Economía, Leticia González, en la exposición.

La concejala de Economía, Leticia González, en la exposición. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo anunció este miércoles que ampliará hasta el próximo 5 de marzo los días de visita de la exposición vinculada a la gala “Toda una vida juntos”, que recoge la historia de los 27 comercios más antiguos de la ciudad. La muestra, instalada en el Auditorio y abierta al público en su horario habitual, permite conocer la trayectoria de estos establecimientos emblemáticos a través de una serie de paneles explicativos que repasan el origen de cada negocio y su evolución a lo largo de las décadas.

La exposición se completa con la instalación de libros de firmas para que los ovetenses puedan dejar por escrito mensajes, felicitaciones y recuerdos dirigidos a cada uno de los comercios homenajeados. La iniciativa se enmarca en el programa “Toda una vida juntos”, que tuvo su acto central en una gala institucional presidida por el alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala Leticia González, durante la cual se hizo entrega a los 27 establecimientos de una placa conmemorativa en reconocimiento a su trayectoria.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

La concejala de Economía, Leticia González, visitó este miércoles la exposición y reafirmó el compromiso del consistorio con el impulso del comercio local. “El objetivo es seguir poniendo en valor la historia viva del comercio de Oviedo y el vínculo de estos negocios con la ciudad y sus vecinos”, concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
  2. Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
  3. Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
  4. Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
  5. Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
  6. EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo
  7. Oviedo se convierte en la casa de las antigüedades y el vintage con 40 expositores
  8. Cuatro detenidos por la reciente oleada de robos (más de 20 en dos meses) en uno de los barrios más poblados de Oviedo

Oviedo mantiene abierta hasta marzo la muestra de sus establecimientos emblemáticos

Oviedo mantiene abierta hasta marzo la muestra de sus establecimientos emblemáticos

Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones

Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones

Un ladrón huye de la cocinera tras ser sorprendido en pleno asalto a un bar de Oviedo: "Es más el destrozo que hacen que nada"

Evitar repatriar inmigrantes ilegales y eliminar la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales: así es la propuesta aprobada por el Ayuntamiento sobre la masiva regularización de extranjeros

Evitar repatriar inmigrantes ilegales y eliminar la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales: así es la propuesta aprobada por el Ayuntamiento sobre la masiva regularización de extranjeros

Los "errores de bulto" que tiene la tramitación de uno de los parques de baterías que se instalará en Oviedo: "No permitiremos la depredación del territorio"

Los "errores de bulto" que tiene la tramitación de uno de los parques de baterías que se instalará en Oviedo: "No permitiremos la depredación del territorio"

El secreto de Moyano, "la joyería centenaria" de Oviedo que ya va por la cuarta generación: "En este negocio nadie se hace rico en cuatro días"

El secreto de Moyano, "la joyería centenaria" de Oviedo que ya va por la cuarta generación: "En este negocio nadie se hace rico en cuatro días"

La ópera de Wagner, "Tristán e Isolda", se crece con la OSPA: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para asistir al concierto

La ópera de Wagner, "Tristán e Isolda", se crece con la OSPA: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para asistir al concierto

El ovetense Rubén Freire se corona como el mejor cortador de jamón en Avilés: "Es un chute de energía positiva"

El ovetense Rubén Freire se corona como el mejor cortador de jamón en Avilés: "Es un chute de energía positiva"
Tracking Pixel Contents