¿Cuánto pagará la Universidad Alfonso X el Sabio por cada alumnos que haga prácticas en la sanidad pública? La institución privada y el Principado llegan a un acuerdo

Los alumnos de los grados de Medicina y Enfermería de la Universidad Alfonso X el Sabio harán prácticas en el hospital de Vital Álvarez-Buylla, de Mieres, y en los centros de salud de Mieres Sur, Pola de Lena y Cabañaquinta. Por su parte, los inscritos en el máster en Urgencias y Emergencias para Profesionales de Enfermería aprenderán en este hospital del área sanitaria VII. El coste por cada estudiante que sea tutorizado ascenderá a 951,23 euros por curso. Estos son dos de los puntos recogidos en el convenio firmado entre la consejería de Salud, liderada por Concepción Saavedra, y la institución académica que en septiembre aterrizará en la planta intermedia de la antigua galería comercial del Calatrava. El acuerdo fue publicado, este miércoles, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) donde se recoge que la Universidad de Oviedo tendrán prioridad a la hora de ocupar las plazas para aprender las diferentes especialidades sanitarias y, después, se «facilitará» la enseñanza a los estudiantes de la institución privada.

El convenio tendrá una duración de cuatro años, que se podrá prorrogar por estos cuatro. La UAX se compromete al inicio de cada curso académico a entregar al Principado un listado con los alumnos que realizarán prácticas en los centros sanitarios públicos. También se detallará un calendario con cada una de las asignaturas que los estudiantes llevan aprobadas así como el número de horas prácticas que se pretenden desarrollar en los centros sanitarios públicos. No es lo único. Correrá a cuenta de la institución privada realizar las inversiones necesarias para llevar a cabo las diferentes prácticas y garantizar que los alumnos que trabajen con menores no tengan antecedentes penales por delitos sexuales.

Otro de los acuerdos pasa por la creación de una comisión mixta de seguimiento de este convenio que estará formada por el rector y cuatro vocales de la Alfonso X. Por su parte, la consejería de Salud nombrará a otras cinco personas cuyas funciones pasarán por velar por la correcta aplicación del convenio así como supervisar el calendario de prácticas, que los objetivos marcados en el acuerdo se cumplan y también tendrá el poder de romper este acuerdo cuando una de las partes lo demande o si se incumplen alguno de los acuerdos pactados durante los últimos meses entre el Principado y la institución académica.

Este convenio llega en la víspera de una jornada clave. El consejero delegado del grupo educativo UAX, Domingo Mirón, así como la decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Salud de la UAX, además de directora del área One Health del grupo, Aida Suárez, comparecerán este jueves para detallar cómo será el aterrizaje de la institución en un encuentro que tendrá lugar en el hotel del Calatrava.

Por otro lado, el rector, Ignacio Villaverde, reprochó que la Universidad de Oviedo no pudo crecer por la «falta de espacio en la red pública» y ahora se abra el cupo a la privada. ¿De dónde van a salir esas plazas? Y si salen nuevas plazas, que nos permitan crecer a nosotros. Confía en que la consejera sea muy sensible con esta cuestión», añadió.