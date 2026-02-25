Premio del Teatro de Ratisbona al director de escena Christof Loy, ahora al frente de "El barberillo de Lavapiés" que mañana abre el festival del Campoamor,

El director de escena Christof Loy, al frente de la producción de "El barberillo de Lavapiés" con la que mañana, a las 19.30 horas en el Teatro Campoamor, comienza el XXXIII Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo –organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA– acaba de ser galardonado en los "Oper! Awards", los premios de la lírica alemana que entrega el Theater Regensburg –el Teatro de Ratisbona–. En su séptima edición ha otorgado el título de "Mejor Emprendedor" de la temporada como fundador del ensemble de zarzuela "Los paladines".

Loy fundó en 2025 la compañía "Los paladines" para difundir la zarzuela por todo el mundo. La agrupación está formada por los cantantes Cristina Toledo, Carmen Artaza, Santiago Sánchez y David Oller. Con ellos y algunos otros especialistas en el género, dirigió el pasado otoño su primera zarzuela, "El barberillo de Lavapiés", en Basilea. Antes había presentado "Benamor" de Pablo Luna en Viena.

El próximo 10 de junio Christof Loy debutará en el madriñeño Teatro de la Zarzuela con una nueva producción de "El Gato Montés" de Penella.