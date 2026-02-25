Premio del Teatro de Ratisbona al director de escena Christof Loy, ahora al frente de "El barberillo de Lavapiés" que mañana abre el festival del Campoamor,
El galardón al escenógrafo es un reconocimiento a su compañía de zarzuela
E. F.-P.
El director de escena Christof Loy, al frente de la producción de "El barberillo de Lavapiés" con la que mañana, a las 19.30 horas en el Teatro Campoamor, comienza el XXXIII Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo –organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA– acaba de ser galardonado en los "Oper! Awards", los premios de la lírica alemana que entrega el Theater Regensburg –el Teatro de Ratisbona–. En su séptima edición ha otorgado el título de "Mejor Emprendedor" de la temporada como fundador del ensemble de zarzuela "Los paladines".
Loy fundó en 2025 la compañía "Los paladines" para difundir la zarzuela por todo el mundo. La agrupación está formada por los cantantes Cristina Toledo, Carmen Artaza, Santiago Sánchez y David Oller. Con ellos y algunos otros especialistas en el género, dirigió el pasado otoño su primera zarzuela, "El barberillo de Lavapiés", en Basilea. Antes había presentado "Benamor" de Pablo Luna en Viena.
El próximo 10 de junio Christof Loy debutará en el madriñeño Teatro de la Zarzuela con una nueva producción de "El Gato Montés" de Penella.
Entregados los premios del concurso "El comercio te lleva a la zarzuela"
"7 Colores", "Borsellino", "Bosque Mitago", "Brinet", "Calzados Idara", "Luminiq", "Mercería Lluvia de Ideas", "Miss Tejemaneje", "Pan y Cebolla", "Parafarmacia Asun", "Perfumerías De la Uz-Bermúdez de Castro", "Perfumerías De la Uz-Valentín Masip", "Salón de Belleza Babi", "Soloptical" e "Yves Rocher" son los establecimientos donde han recaído los premios de la segunda edición del concurso "El comercio de Oviedo te lleva a la Zarzuela", que impulsa el Área de Economía del Ayuntamiento de Oviedo. Al acto de entrega de los premios, celebrado este martes en el Consistorio ovetense, asistieron los concejales Leticia González, de Economía, y David Álvarez, al frente de Cultura. En la campaña, desarrollada con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura, han participado más de 160 comercios, con 23.000 papeletas. En total, se sortearon 36 entradas para cinco títulos de zarzuela de la temporada 2026 entre los clientes que habían gastado como mínimo 10 euros en los establecimientos adheridos.
