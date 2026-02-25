Así es el primer gimnasio inteligente público del norte de España (y está en este emblemático edificio de Oviedo)

El Palacio de los Deportes da un paso al frente. No es una reforma al uso ni un simple lavado de cara. Es algo más profundo: la apertura del primer gimnasio inteligente público del norte de España. Una apuesta que combina tecnología, disponibilidad horaria y un modelo de gestión pensado para el usuario del siglo XXI.

El nuevo sistema permite entrenar de forma autónoma o dirigida con el apoyo de monitores digitales que se dirigen a los usuarios desde grandes pantallas que permite ampliar el horario de oferta de actividades deportivas municipales. Ahora, subirse a una bicicleta estática puede significar recorrer virtualmente las calles de París, seguir el ritmo de una sesión con iluminación led sincronizada o, simplemente, pedalear mientras se ve una serie en Netflix o se escucha música en plataformas digitales. El deporte deja de ser rutina para convertirse en experiencia única en la capital asturiana.

La principal novedad ofertada es la sala PRAMA, un espacio funcional interactivo de 80 metros cuadrados con ocho tipo de estaciones para 16 participantes simultáneos. Allí, la intensidad se mide al milímetro. Un sistema de pulsómetros controla el rendimiento mientras los usuarios participan en retos y juegos interactivos en los que moverse de forma rápida y coordinada es la clave. «Es algo muy innovador, no hay nada similar en ningún sitio», asegura Tamara González, practicante de fitness desde hace tres años, que este miércoles probó las instalaciones la rompedora sala junto a otros abonados. «Es una pasada», resume todavía con la adrenalina alta.

Bajo los asientos del graderío se ubica también la sala de ciclo indoor, con 16 bicicletas de última generación, tiene algo de discoteca. Luces, música y métricas en tiempo real convierten cada sesión en un espectáculo medido. «La gracia es que cada bici avisa a los usuarios si están cumpliendo los objetivos que se marcan y pueden comparar», explica Víctor González, coordinador de actividades deportivas municipales.

El proyecto se enmarca en el programa TechFit (Fitness tecnológico), impulsado por la concejalía de Deportes que dirige Conchita Méndez. La edil confía en que este nuevo reclamo refuerce el Abono Deporte, instaurado en 2025 y que suma actualmente 400 usuarios. «Esperamos que aumenten», señaló durante la presentación de unas salas financiadas dentro del contrato de equipamiento del Palacio y que definió como «una apuesta más por modernizar las instalaciones deportivas».

El fitness tecnológico combina entrenamiento guiado, clases presenciales, sesiones virtuales y un sistema de reserva digital que ordena la demanda y evita saturaciones. La sala de cardio-musculación, con 550 metros cuadrados, completa una oferta que integra fuerza y resistencia en un entorno tecnificado y seguro.

El estreno no es casual. Llega en el año en que Oviedo presume de ser Ciudad Europea del Deporte. Y en ese contexto, hacer ejercicio en el Palacio ya no es solo sudar. Es participar en una fiesta tecnológica que sitúa al deporte público en la vanguardia y dibuja un modelo adaptado a los nuevos tiempos: más flexible, más dinámico y, sobre todo, más atractivo para una ciudadanía que pide algo más que máquinas y pesas.