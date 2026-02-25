El Principado exige datos de la ruina de la marquesina de la Fábrica de Gas

El Principado ha exigido al Ayuntamiento de Oviedo más documentación sobre la declaración de ruina de la marquesina de la Fábrica de Gas, según reveló este lunes la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, en la comisión parlamentaria celebrada en la Junta General tras una pregunta formulada por la diputada autonómica Covadonga Tomé.

La dirección general de Patrimonio Cultural envió el pasado 19 de enero al Ayuntamiento "un escrito de subsanación y mejora de la solicitud de ruina de la marquesina, por considerarse que no estaba acompañada de la documentación necesaria para la tramitación correspondiente" , según detalló la titular de la cartera de Cultura.

Esta comunicación del Principado era la respuesta a la solicitud de ruina de la marquesina que el Ayuntamiento había formalizado el pasado nueve de diciembre. Vanessa Gutiérrez concluyó en su respuesta a la diputada Covadonga Tomé que el expediente de solicitud de ruina está incompleto y en esa misma comunicación se han requerido más datos y " se ha solicitado que se justifiquen correctamente los supuestos de ruina que no constan en dicha solicitud".

La diputada Covadonga Tomé aprovechó la pregunta sobre el conjunto de la Fábrica de Gas para cuestionar el posicionamiento del alcalde, Alfredo Canteli, sobre la declaración de ruina del conjunto de la Fábrica de Gas y abogó por la defensa del patrimonio industrial por su potencial atractivo turístico "frente a los intereses de una multinacional en demoler todo lo que se pueda para construir pisos de lujo (...) cuando Ginkgo se hizo con la finca no estaba engañado ya sabía cómo estaba la situación de deterioro de la marquesina". A juicio de Tomé "la ruina no puede medirse solo en términos económicos, hay que introducir otros criterios; el Colegio de Arquitectos, muchos arquitectos a nivel individual y la Plataforma de la Fábrica de Gas están de acuerdo en que la marquesina puede reconstruirse , pero no se puede dar el visto bueno al estado de ruina, con la que el Alcalde estaría encantado, para premiar de alguna forma a la multinacional y permitirle poner dos plantas de sótano".

La consejera de Cultura hizo hincapié en las competencias de su departamento sobre las actuaciones que se lleven a cabo en la Fábrica de Gas de Oviedo, "para autorizar cualquier cambio que se dé sobre su nivel de protección o una hipotética declaración de ruina" y aseguró que la dirección general de Patrimonio Cultural "hace una supervisión constante sobre el estado de Fábrica en general y de la marquesina; entre mayo de 2024 y la actualidad se hicieron hasta once visitas e inspecciones de los técnicos a este espacio para garantizar el desarrollo correcto de los trabajos de descontaminación y su afección sobre los bienes catalogados y la marquesina".

En la comisión de Cultura de la Junta también se abordaron otras dos cuestiones referentes al concejo de Oviedo. El diputado de Vox, Francisco Javier Jové, preguntó a la consejera si el Principado piensa adoptar alguna medida sobre el impacto de la entrada de camiones en el Campo San Francisco .

Noticias relacionadas

Vanessa Gutiérrez admitió la preocupación por "la intensidad de usos" de un espacio que cuenta con protección como jardín histórico desde el año 2016. "Se ha limitado el uso del Paseo de los Álamos, impidiendo que pueda acoger más actividades como mercados para proteger el mosaico" y se ha pedido al Ayuntamiento un plan director sobre "los usos y criterios de ocupación del Campo San Francisco", que deberá estar listo para octubre de 2027. La Consejera anunció que se dará un plazo de un mes al Ayuntamiento acerca de la redacción de un proyecto de consolidación y puesta en valor de la portada de San Isidoro y también para el estudio sobre los desperfectos y causas de la patología en el Paseo de los Álamos. n