Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo

Un cortocircuito. A priori estas son las causas del incendio desatado esta madrugada en Casa Ramón, un conocido restaurante del Fontán. Los llamas, según los testigos, se desataron en una máquina afectando a parte del local. La situación obligó al inmediato traslado de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y a las 7 de la mañana dieron controlada la situación, tal y como informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

Los bomberos se encuentran ventilando la zona. Durante la extinción de las llamas, utilizaron la autoescala para acceder a la parte más alta del edificio y parte de la plaza Daoiz y Velarde fue acordonada para evitar el paso de los peatones. De igual forma, se desplegaron varias líneas de mangueras para sofocar el fuego.

Los hechos causaron alarma entre los vecinos de la zona.