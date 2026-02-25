Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo

Los bomberos dieron por controladas las llamas a las siete de la mañana y trabajan en la ventilación de la zona

Los bomberos durante la intervención.

Los bomberos durante la intervención. / LNE

Rosalía Agudín

Un cortocircuito. A priori estas son las causas del incendio desatado esta madrugada en Casa Ramón, un conocido restaurante del Fontán. Los llamas, según los testigos, se desataron en una máquina afectando a parte del local. La situación obligó al inmediato traslado de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y a las 7 de la mañana dieron controlada la situación, tal y como informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

Los bomberos se encuentran ventilando la zona. Durante la extinción de las llamas, utilizaron la autoescala para acceder a la parte más alta del edificio y parte de la plaza Daoiz y Velarde fue acordonada para evitar el paso de los peatones. De igual forma, se desplegaron varias líneas de mangueras para sofocar el fuego.

Los hechos causaron alarma entre los vecinos de la zona.

