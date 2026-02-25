Los ucranianos en Asturias ruegan ayuda en la Escandalera
Una multitud marchó por la calle Uría en el cuarto aniversario de la invasión rusa
Numerosos representantes de la comunidad ucraniana en Asturias se citaron la tarde de este martes en la plaza de la Escandalera para clamar por ayuda europea. La manifestación, convocada por la Asociación en Acción y Cooperación por Ucrania (ACU) con motivo del cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa, atravesó la calle Uría y, una vez en la emblemática plaza, dio lugar a proclamas, recuerdos para los 1,8 millones de víctimas de distinta índole del conflicto y una llamada de auxilio frente al desabastecimiento que sufre la población civil con el himno ucraniano de fondo. En la imagen, los asistentes a la concentración.
