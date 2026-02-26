La Alfonso X abrirá de forma "inminente" las matriculaciones para sus estudios en Oviedo y construirá una residencia para sus alumnos

La Universidad Alfonso X el Sabio abrirá de forma inminente el proceso de matriculación para comenzar en septiembre los grados de Medicina y Enfermería en la planta intermedia de la antigua galería comercial del Calatrava. Así lo explicaron este jueves el CEO del Grupo UAX, Domingo Mirón, y la decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de UAX y directora de la unidad One Health, Aida Suárez, durante un encuentro que mantuvieron con los medios de comunicación en el hotel Eurostars Palacio de Cristal. El proceso de admisión constará de diferentes fases. La institución académica someterá a los candidatos a diferentes pruebas para valorar el nivel de cada uno de los interesados. También realizará un examen de su perfil académico y abrirá un plazo de reserva de plaza antes de iniciar el proceso de inscripción y el abono de las respectivas tasas que se congelarán de cara al año que viene. "Garantizamos criterios de exigencia absolutos", adelantó la segunda.

Las previsiones de la institución académica pasan por comenzar esta nueva etapa con 250 alumnos y una veintena de profesores cuyo proceso de contratación se puso en marcha a principios de año. "Estamos satisfechos con las solicitudes que hemos recibido, tenemos el compromiso de hacer una selección con la máxima calidad posible y hemos recibido muchas candidaturas de asturianos que viven fuera y que quieren aprovechar esta oportunidad para volver a casa", explicó Suárez.

Ambos representantes están "extremadamente contentos y motivados" por esta nueva etapa y en la que ha tenido mucho que ver la candidatura del Calatrava para acoger la Agencia de Salud Pública. "Es un hecho que nos ha animado para este proyecto", subrayó el CEO. Además, una de las señas de identidad de la Alfonso X el Sabio es "atender a los estudiantes en toda su experiencia". Es por ello que trabajarán "de forma proactiva para que todos los alumnos tengan una solución de alojamiento razonable" antes de comenzar sus estudios en septiembre. "A largo plazo queremos tener nuestra propia residencia universitaria como hemos hecho en Madrid y promovemos en Málaga. Mientras ocurra, ayudaremos a los alumnos que tengan alojamiento".

De igual forma, la UAX está cumpliendo en tiempo y forma todos los trámites administrativos necesarios para su puesta en marcha en septiembre. "Los procesos regulatorios no paran y continuamos dando pasos en Asturias y en Madrid para iniciar los estudios", añadió Suárez quien a renglón seguido dijo que son conscientes de que muchos estudiantes asturianos "quieren acceder a las titulaciones de salud, pero no tienen plaza". "Tienen que irse a otros lugares para desarrollar su sueño". Es por ello que se decantaron por Oviedo y eligieron un edificio emblemático como es el Calatrava cuyas trabajos de reconversión van en tiempo y forma. "En seis meses montaremos la Universidad; los trabajos van según el calendario y la primera fase estará lista en septiembre", explicó Morón. En total, el aterrizaje supondrá una inversión de 40 millones de ellos de los que 14 serán en obra civil.

Noticias relacionadas

Son varios los retos que la UAX quiere conseguir con su aterrizaje en Oviedo. Por un lado, se propone crecer en el número de estudiantes extranjeros que eligen esta institución para formarse. "A día de hoy tenemos un 25% de alumnos internacionales dentro del grupo y nuestra ambición en Asturias es llegar al 30". Por el otro, la generación "de talento y actividad económica en el barrio" de Buenavista que se vio gravemente afectado con el traslado del HUCA. "Queremos ser motor para la zona y el Principado", añadió. Respecto al traslado de la academia MIR que también es de su propiedad, Mirón explicó que por el momento están centrandos en iniciar la actividad con los grados de Medicina y Enfermería en Buenavista. "El Seminario es un lugar emblemático", concluyó Suárez.