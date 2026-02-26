Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Arqueológico inicia el seminario sobre el Prerrománico y el Románico

A la derecha, acompañado por Pedro Luis Huerta, de la Fundación Santa María La Real. | IRMA COLLÍN

El seminario dedicado al Prerrománico y al Románico que organiza la Fundación Santa María la Real y el gobierno regional se inició ayer en el Museo Arqueológico de Asturias con sendas conferencias de César García de Castro, conservador del museo, y Antonio Ledesma González, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. Hoy la actividad continuará con una visita guiada a la iglesia de San Julián de los Prados.

