El Arqueológico inicia el seminario sobre el Prerrománico y el Románico

El seminario dedicado al Prerrománico y al Románico que organiza la Fundación Santa María la Real y el gobierno regional se inició ayer en el Museo Arqueológico de Asturias con sendas conferencias de César García de Castro, conservador del museo, y Antonio Ledesma González, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. Hoy la actividad continuará con una visita guiada a la iglesia de San Julián de los Prados.