El Arqueológico inicia el seminario sobre el Prerrománico y el Románico
El seminario dedicado al Prerrománico y al Románico que organiza la Fundación Santa María la Real y el gobierno regional se inició ayer en el Museo Arqueológico de Asturias con sendas conferencias de César García de Castro, conservador del museo, y Antonio Ledesma González, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. Hoy la actividad continuará con una visita guiada a la iglesia de San Julián de los Prados.
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
- EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo