Canteli, sobre el futuro campus del Cristo en los terrenos del viejo HUCA: "No me creo al rector ni al Presidente; vamos dando batacazos permanentes"

Al Alcalde, Alfredo Canteli, se le ha agotado la paciencia con la situación del viejo HUCA. "No me creo ni al rector ni al presidente del Principado". Unas palabras que pronunció este jueves después de conocer la nueva propuesta del rector, Ignacio Villaverde, para la facultad de Ciencias y que ayudará a la unificación de sedes judiciales en Llamaquique. El objetivo es llevar a los alumnos al antiguo edificio de Silicosis de forma provisional; mientras se ejecutan la reforma de Maternidad, que se convertirá en el gran aulario del campus B de El Cristo. De esta forma, los despachos y laboratorios solo se mudarán una vez y cambiarán de edificio los estudiantes cuando estén listas las nuevas instalaciones.

La mudanza se prevé a largo plazo. El rector incluso ya duda de que la inauguración del campus B de El Cristo pueda ser en 2031 y pide al Principado que apure los dados. También muestra su incertidumbre con los tiempos el Alcalde: "Vamos danto batazacos permanentes; es una verguenza nacional como está el antiguo HUCA porque no se ve salida. Hablan de dentro de seis años, pero todo es mentira". A lo largo de sus palabras también recordó que el antiguo edificio de Silicosis "estaba perfectamente". "Hoy, no tiene ni ventanas ni ascensores ni nada. Es una vergüenza nacional porque hemos gastado millones de euros en seguridad", insistió.

Silicosis no es el único edificio que ha sido expoliado. Ni la Seguridad Social ni el Principado se hicieron cargo de sus propiedades durante los últimos años y los ladrones camparon a sus anchas llevándose todo lo que encontraban. Hasta los techos están destrozados para robar el cobre y povocan que las filtraciones de agua provocadas por la lluvia vayan de una planta a otra. "A mi lo que me gustaría ver es que se estuvieran tirando los edificios y que se hubieran tomado las suficientes medidas de seguridad para que los edificios no estén totalmente destruidos".

Los plazos para el viejo HUCA pasan por la redacción del plan especial. La consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico, espera adjudicar el contrato en el segundo semestre de este año. Será una empresa quien se encargue de diseñar que los edificios tengan usos públicos -para la Universidad-, que la vivienda qu ese construya sea asequible y que la parcela se integre en la ciudad. Un proceso que durará un año. Acto seguido, se espera la aprobación inicial del documento.

El Ayuntamiento en todo el proceso se ha comprometido a colaborar con la Universidad de Oviedo. Concederá la licencia provisional para que pueda comenzar la reforma de los edificios mientras se tramita la aprobación final del plan especial. De forma paralela, el rectorado contratará la redacción del plan básico y de ejecución que dará paso a las obras en los edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas, que albergará decanatos, la biblioteca, zonas de estudio, salones de actos, zonas de reunión, administraciones de campus y centros, zonas para el alumnado y cafeterías. Villaverde lleva años diciendo que no tiene dinero para acometer por su cuenta las obras y necesita del apoyo económico del Principado. Por el momento, los presupuestos regionales solo recogen para este año dos partidas para el viejo HUCA: una de 3,65 millones para reanudar los derribos que llevar paralizados desde julio y otra de 150.000 para el plan especial.