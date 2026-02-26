La CUOTA frena los parques de baterías de San Esteban de las Cruces: "Estamos muy contentos", dicen los vecinos de esta zona de Oviedo

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) decidió este jueves frenar la tramitación de los tres parques de baterías proyectados en Los Arenales (San Esteban de las Cruces) al concluir que los terrenos en los que se pretendían colocar tienen uso ganadero y no son aptos para las instalaciones. Esa condición incluye al proyecto en el ámbito de la suspensión temporal de licencias acordada por el Principado para este tipo de plantas en suelo no urbanizable.

La resolución se hizo pública apenas un par de horas después de que decenas de vecinos se concentrasen ante la sede del organismo autonómico. Con pancartas, pitos e incluso una gaita, residentes de San Esteban de las Cruces –respaldados por vecinos de La Manjoya, Candamo y otros puntos del entorno rural ovetense– escenificaron su rechazo a un proyecto que consideraban impropio de una zona de clara vocación agroganadera.

La iniciativa, promovida por la empresa Atlántica, contemplaba tres plantas con una capacidad conjunta de 60 megavatios hora y una autonomía estimada de cuatro horas. El diseño incluía 72 contenedores distribuidos en unos 90.000 metros cuadrados y su conexión mediante línea subterránea de alta tensión a la subestación de San Esteban. Durante la información pública se presentaron más de un centenar de alegaciones y se multiplicaron las críticas por la proximidad de las instalaciones a viviendas.

La plataforma vecinal sostenía que las fincas no podían calificarse como degradadas o sin uso, como defendía la promotora, sino que soportan carga ganadera durante todo el año. También cuestionaban que el expediente ambiental se tramitase por la vía simplificada y reclamaban una regulación clara para una tecnología aún sin directrices específicas en Asturias.

La decisión de la CUOTA se ampara en el acuerdo del Consejo de Gobierno del 25 de agosto de 2025, que estableció la moratoria mientras se elaboran directrices sectoriales. Solo quedan fuera los suelos vinculados a actividades mineras, industriales o energéticas –o degradados sin restaurar– y las instalaciones de autoconsumo inferiores a 3 megavatios.

La suspensión seguirá vigente hasta la aprobación definitiva de esa normativa, que se someterá a información pública. En este caso, el criterio técnico del órgano autonómico coincide con la reclamación vecinal y deja en pausa un proyecto que había encendido la alarma en el entorno rural de Oviedo. «Por el momento se ha hecho justicia. Estamos muy contentos», dice Vanessa García, la alcaldesa de barrio de San Esteban de las Cruces.