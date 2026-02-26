El Cristo Flagelado y la Catedral protagonizan el cartel anunciador de la Semana Santa de Oviedo

"Es una imagen que condensa emoción, tradición, fe y memoria colectiva". Con estas palabras presentó el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, el cartel anunciador de la Semana Santa de Oviedo 2026 en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El jurado eligió por unanimidad una fotografía del ovetense Juanjo Castro que captura al Cristo Flagelado, titular de la Cofradía del Silencio, ante la Catedral de San Salvador durante la procesión del Martes Santo. El autor explicó que la obra parte de una fotografía realizada por él mismo y que posteriormente fue tratada con herramientas de inteligencia artificial para conferirle un acabado pictórico.

"Llevo 17 años construyendo un archivo muy extenso de la Semana Santa de Oviedo y muchas veces me resulta difícil elegir una sola. Sin embargo, en el mismo momento en que hice la fotografía supe que tenía algo especial; la guardé y no la compartí en redes sociales, como hago habitualmente, porque quise reservarla", explicó Castro, que remató su intervención señalando que "creo que el uso de la Inteligencia Artificial está justificado cuando la obra es tuya y trabajas, con honestidad, como una herramienta que permite mejorar lo que ya has creado".

Por su parte, Carlos González García, presidente de la Junta de Hermandades de la Semana Santa de Oviedo, subrayó la elevada calidad de los trabajos presentados en esta edición y destacó que, con el paso de los años, la participación "va a más". Reconoció que "no fue una decisión sencilla" para el jurado y aprovechó su intervención para agradecer al Ayuntamiento de Oviedo las facilidades que brinda a la organización, así como para felicitar a los representantes de las cofradías por la labor constante que desarrollan cada año.

"No es fácil resumir en una sola imagen lo que significa esta celebración para la ciudad y, sin embargo, hoy podemos decir que se ha conseguido. La Semana Santa de Oviedo es una manifestación de devoción, pero también es cultura, es patrimonio y es ciudad. Es el fruto del trabajo generoso, muchas veces discreto, de las cofradías y hermandades, que durante todo el año preparan con esmero cada detalle para que estos días se vivan con la solemnidad y el respeto que merecen", señaló García Quintana.

El jurado, presidido por Carlos González, estuvo integrado por José Prieto Muñoz y Miguel Ángel Blanco Rodríguez, por la Cofradía del Silencio; Adela Fernández González y María de la Paloma de la Cal Álvarez, por la Cofradía del Nazareno; Luis Manuel Alonso González, por la Cofradía del Santo Entierro; Garaciano Maujo Iglesias y Felipe Díaz Miranda Macías, por la Cofradía del Resucitado; y Luis Ángel García García y Fernando Crespo Cangas, por la Cofradía de la Borriquilla. La decisión se tomó en una reunión celebrada en la sede de la Cofradía del Santo Entierro el pasado 3 de febrero y, tras dos votaciones, resultó elegida por unanimidad la propuesta presentada por Juanjo Castro.