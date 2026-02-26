La Fundación Bueno ofrece a Oviedo un Museo de la Filosofía en español

El Ayuntamiento de Oviedo y la Fundación Gustavo Bueno han acercado posiciones y están cada vez más cerca de llegar a un acuerdo sobre la cesión de la sede de la institución, un chalé señorial que se terminó de construir en 1913 y que desde 1923 ocupó el Sanatorio Quirúrgico de Asturias, renombrado años después como Sanatorio Miñor. El Ayuntamiento está dispuesto a rehabilitar el edificio, en un estado "manifiestamente alarmante", y la Fundación no se opone a asumir los gastos corrientes –agua, electricidad y teléfono, de los que ya pagaba una parte– y a mantener su actividad, e incluso a ampliarla con iniciativas como la creación del Museo de la Filosofía en español (MUFES).

Gustavo Bueno Sánchez, director de la Fundación que custodia y difunde el legado filosófico de su padre, plantea el MUFES como un espacio, en la sede de la institución, abierto a los visitantes, con salas de exposiciones temporales, de carácter histórico, bibliográfico y pedagógico. Se les ofrecerá una visita a la institución, además de acceso a los materiales que se conservan en ella y a sus recursos audiovisuales e informáticos.

A mediados de 2024 el servicio municipal de Gestión de Patrimonio del Ayuntamiento de Oviedo dio fe del precario estado del edificio, especialmente en la planta superior por las filtraciones de agua de lluvia a través de la cubierta y por la suciedad de los canalones. Además, reparaba en el importante deterioro de las vidrieras de los ventanales, de las carpinterías y los revestimientos, y el el riesgo de incendio que implicaba la acumulación de libros y documentos. Ante esa situación los técnicos municipales consideraron necesario revisar el acuerdo de cesión del edificio, formalizado en 1998 por un periodo de 50 años, y delimitar la responsabilidad en la ejecución de los trabajos de mantenimiento y la limpieza del edificio.

Los responsables de la Fundación Gustavo Bueno fueron convocados, según refiere su director, a una reunión con el teniente alcalde de Oviedo, Mario Arias, y varios técnicos municipales. "Percibimos entonces falta de información sobre lo que hacíamos", comenta Bueno Sánchez. La Fundación remitió al Ayuntamiento una memoria de actividades, en la que da cuenta de su ciclo anual de lecciones, de los cursos reglados, los encuentros de filosofía, la publicación de las obras completas de Gustavo Bueno y de las revistas "El Basilisco" y "El Catoblepas", el programa de debate "Teatro Crítico" emitido en varias cadenas de televisión asturianas.

Sobre la conservación del chalé que la acoge, Bueno Sánchez sostiene que "es un edificio municipal, y no es nuestro cometido arreglar el edificio, el tejado y la pintura; ni hacerlo por nuestra cuenta, ni que nos pasen la factura. Hacemos lo que podemos con nuestras capacidades y no tenemos ninguna subvención ni ayuda del Ayuntamiento desde hace diez años, salvo la cesión del uso del edificio". Tampoco considera , añade, que sea a la Fundación a la que le corresponda correr con el seguro del edificio.

La cesión del edificio se aprobó en un pleno municipal en marzo de 1998; no se llegó a formalizar documentalmente, pero los técnicos municipales consideran efectivo el convenio igualmente. De todos modos, el Ayuntamiento quiere regularizar su situación y definir claramente las responsabilidades de una parte y otra. Mario Arias manifestó en su día su intención de mantener una relación cordial con una institución estrechamente vinculada a la ciudad, con la que "la relación siempre ha sido buena". La negociación parecen bien encaminadas, a falta de algunos "flecos" que Gustavo Bueno Sánchez cree de fácil solución. "La Fundación Gustavo Bueno nunca se irá de la ciudad de Oviedo", hace constar en la documentación que ha intercambiado con el Ayuntamiento a lo largo de los últimos meses.

Mientras se concreta el acuerdo, la Fundación Gustavo Bueno sigue adelante con su actividad. El lunes 2 de marzo a las 17.00 horas se reanudan en Oviedo las sesiones de la Escuela de Filosofía, con el filósofo Luis Carlos Martín Jiménez como ponente invitado.