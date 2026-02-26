IU-Convocatoria por Oviedo: "La universidad pública no puede ser soporte logístico barato de negocios privados"
Gaspar Llamazares,critica la cantidad "irrisoria" de 951,23 euros que recibirá el Principado por cada alumno que haga prácticas en la sanidad pública, afectando a la Universidad de Oviedo
Con preocupación divisa el grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, liderado por Gaspar Llamazares, el aterrizaje de la Universidad Alfonso X el Sabio en la planta intermedia del Calatrava. "El discurso del gobierno local insiste en que esta implantación contribuirá a dinamizar el barrio y la ciudad y que no supondrá una merma de recursos para la universidad pública, recurriendo una vez más al manido mantra de la colaboración público privada. Sin embargo, todo esto está aún por demostrar", comentó el edil a través de una nota de prensa.
De igual forma, destacó que los 951,23 euros que ingresará el Principado por cada alumno que haga prácticas en la sanidad pública es una cantidad "irrisoria que, lejos de no afectar a la universidad pública, incidirá negativamente en la planificación y organización de las prácticas clínicas, ya de por sí muy ajustadas en posibilidades y recursos, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. "Esto implica que los médicos y profesionales del sistema sanitario público tendrán que atender a estudiantes de universidades privadas, comprometiendo su labor asistencial y deteriorando la calidad de la formación de los estudiantes de la pública. Esta situación rompe con el relato oficial de una convivencia armónica entre lo público y lo privado".
"Nos preocupa seriamente que, bajo el pretexto de la dinamización urbana y la colaboración público-privada, se esté abriendo la puerta a una interferencia directa de universidades privadas en la planificación de las prácticas médicas y de salud. La universidad pública y la sanidad pública no pueden convertirse en soporte logístico barato de negocios educativos privados. Aquí noestá en juego solo un barrio, sino la calidad del sistema universitario y sanitario público”, concluyó
