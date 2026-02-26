Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

IU-Convocatoria por Oviedo: "La universidad pública no puede ser soporte logístico barato de negocios privados"

Gaspar Llamazares,critica la cantidad "irrisoria" de 951,23 euros que recibirá el Principado por cada alumno que haga prácticas en la sanidad pública, afectando a la Universidad de Oviedo

El Palacio de Congresos y Exposiciones.

El Palacio de Congresos y Exposiciones. / Irma Collín / LNE

Rosalía Agudín

Con preocupación divisa el grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, liderado por Gaspar Llamazares, el aterrizaje de la Universidad Alfonso X el Sabio en la planta intermedia del Calatrava. "El discurso del gobierno local insiste en que esta implantación contribuirá a dinamizar el barrio y la ciudad y que no supondrá una merma de recursos para la universidad pública, recurriendo una vez más al manido mantra de la colaboración público privada. Sin embargo, todo esto está aún por demostrar", comentó el edil a través de una nota de prensa.

De igual forma, destacó que los 951,23 euros que ingresará el Principado por cada alumno que haga prácticas en la sanidad pública es una cantidad "irrisoria que, lejos de no afectar a la universidad pública, incidirá negativamente en la planificación y organización de las prácticas clínicas, ya de por sí muy ajustadas en posibilidades y recursos, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. "Esto implica que los médicos y profesionales del sistema sanitario público tendrán que atender a estudiantes de universidades privadas, comprometiendo su labor asistencial y deteriorando la calidad de la formación de los estudiantes de la pública. Esta situación rompe con el relato oficial de una convivencia armónica entre lo público y lo privado".

Noticias relacionadas

"Nos preocupa seriamente que, bajo el pretexto de la dinamización urbana y la colaboración público-privada, se esté abriendo la puerta a una interferencia directa de universidades privadas en la planificación de las prácticas médicas y de salud. La universidad pública y la sanidad pública no pueden convertirse en soporte logístico barato de negocios educativos privados. Aquí noestá en juego solo un barrio, sino la calidad del sistema universitario y sanitario público”, concluyó

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
  2. Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
  3. Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
  4. Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
  5. Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda
  6. Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
  7. Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
  8. EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo: "La universidad pública no puede ser soporte logístico barato de negocios privados"

IU-Convocatoria por Oviedo: "La universidad pública no puede ser soporte logístico barato de negocios privados"

Los opositores al parking del Campillín intensifican sus protestas: convocan una manifestación que recorrerá Oviedo para mostrar su rechazo a la nueva infraestructura

Los opositores al parking del Campillín intensifican sus protestas: convocan una manifestación que recorrerá Oviedo para mostrar su rechazo a la nueva infraestructura

Fallece el empresario asturiano José Manuel del Campo, un "trabajador nato" con visión empresarial

Fallece el empresario asturiano José Manuel del Campo, un "trabajador nato" con visión empresarial

La Alfonso X abrirá de forma "inminente" las matriculaciones para sus estudios en Oviedo y construirá una residencia para sus alumnos

La Alfonso X abrirá de forma "inminente" las matriculaciones para sus estudios en Oviedo y construirá una residencia para sus alumnos

La CUOTA frena los parques de baterías de San Esteban de las Cruces: "Estamos muy contentos", dicen los vecinos de esta zona de Oviedo

Canteli, sobre el futuro campus del Cristo en los terrenos del viejo HUCA: "No me creo al rector ni al Presidente; vamos dando batacazos permanentes"

Canteli, sobre el futuro campus del Cristo en los terrenos del viejo HUCA: "No me creo al rector ni al Presidente; vamos dando batacazos permanentes"

El Cristo Flagelado y la Catedral protagonizan el cartel anunciador de la Semana Santa de Oviedo

El Cristo Flagelado y la Catedral protagonizan el cartel anunciador de la Semana Santa de Oviedo

La ruta solidaria del colegio Amor de Dios llega a las 800 inscripciones

La ruta solidaria del colegio Amor de Dios llega a las 800 inscripciones
Tracking Pixel Contents