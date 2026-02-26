Los opositores al parking del Campillín intensifican sus protestas: convocan una manifestación que recorrerá Oviedo para mostrar su rechazo a la nueva infraestructura

Los miembros de la plataforma vecinal El Campillín no se toca convocan a los ovetenses a sumarse a la manifestación que convocarán el 11 de abril, a las 12.30 horas, que saldrá de la plaza del Ayuntamiento para defender el parque y en contra del proyecto de construcción "de un aparcamiento subterráneo que supondría la tala de árboles, la pérdida de zona verde y un incremento del tráfico en el centro de la ciudad". "La movilización finalizará en el propio pulmón verde, donde se dará lectura a un manifiesto en defensa de este espacio verde emblemático. El Campillín es uno de los principales pulmones del casco urbano, un espacio de convivencia vecinal, descanso y encuentro intergeneracional que cumple una función ambiental y social imprescindible", subrayan.

La plataforma alerta de que el proyecto de parking implicaría una "alteración profunda del entorno, además de fomentar la entrada de más vehículos privados al centro, en contradicción con los objetivos de sostenibilidad, reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire". "Desde El Campillín No se Toca se defiende un verdadero aparcamiento disuasorio en la periferia, bien conectado mediante transporte público, que permita reducir el tráfico en el centro en lugar de incentivarlo. No tiene sentido atraer más coches al corazón de la ciudad cuando las políticas urbanas actuales apuestan por espacios más habitables, saludables y pensados para las personas", señalan.

Asimismo, el movimiento vecinal cuestiona que esta actuación responda al interés general. A su juicio, el proyecto parece atender más al interés particular de la empresa constructora que a una necesidad real de la ciudadanía, ya que existen alternativas menos agresivas con el entorno y más coherentes con un modelo de ciudad sostenible. Durante todo el mes de marzo, la plataforma desarrollará una campaña informativa y de movilización, con recogida de firmas en distintos puntos del barrio y reparto de trapos verdes entre los vecinos para que los cuelguen en ventanas y balcones como símbolo visible de apoyo a la defensa del parque.