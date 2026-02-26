La ruta solidaria del colegio Amor de Dios llega a las 800 inscripciones

La ruta cultural y solidaria que el colegio Amor de Dios tiene programada para el próximo sábado, 28 de febrero, ya ha alcanzado los 800 inscritos. La séptima edición de la iniciativa “Gastando suela”, que tiene como hilo conductor designación de Oviedo como Ciudad europea del deporte 2026, está comandada por los sesenta alumnos de 4.º de ESO aunque cuenta con la participación de todos los escolares del centro y la comunidad educativa en su conjunto.

La salida del colegio está programada para las once de la mañana. Poco a poco empezarán el recorrido los diferentes grupos, con los estudiantes ejerciendo de guías y con paradas en doce espacios de la ciudad. El polideportivo de Pumarín y la plaza del Milán son dos de los lugares en los que se detendrá la ruta solidaria, que contará con la presencia de diferentes clubes deportivos de la ciudad como el Bádminton Oviedo, Alimerka Baloncesto, Oviedo Rugby Club, Real Oviedo o el equipo de balonmano femenino Lobas Global Atac, alguno de los cuales realizarán exhibiciones.

Noticias relacionadas

El recorrido finalizará en la explanada próxima al remodelado Palacio de los Deportes, buque insignia de la candidatura ovetense, donde se juntarán todos los participantes. Los fondos que se recauden en esta edición serán destinados a la asociación Duchenne Parent Proyect España, entidad con la que el colegio colabora cada año, y a Fedema (Federación de deportes para personas con discapacidad física del Principado). Las inscripciones para participar en la ruta se pueden realizar hasta el momento de inicio de la ruta solidaria.