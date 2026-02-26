La Universidad de Oviedo apuesta ahora por una solución transitoria para la facultad de Ciencias: estos son sus planes tras descartar la Escuela de Minas

El rector, Ignacio Villaverde, abre la puerta ahora a que la facultad de Ciencias sea trasladada de forma provisional. La intención de la Universidad de Oviedo es llevar a los alumnos de Llamaquique al antiguo edificio de Silicosis para liberar cuanto antes el espacio que se necesita para la unificación de sedes judiciales en los alrededores del palacio de justicia. Después, y una vez acabadas las obras, los estudiantes se irían a Maternidad que se convertirá en un gran aulario. Esta postura supone un cambio de opinión. El líder de la institución académica lleva meses defendiendo que hacer la mudanza de esta facultad «no es trasladar una peluquería» por la cantidad de elementos técnicos que alberga y que son de gran utilidad para el día a día de los estudiantes y los profesores. Por eso, la opción de llevar a todo el personal a la Escuela de Minas para después trasladarlos a El Cristo nunca entró en su ecuación, por mucho lo sugirió el alcalde ovetense, Alfredo Canteli. Sin embargo, la solución transitoria que propone dentro de la parcela del viejo HUCA encaja a la perfección en sus planes. Los despachos y laboratorios se moverán una sola vez y tan solo cambiarán de edificio los alumnos, según informaron ayer fuentes del rectorado a LA NUEVA ESPAÑA.

Pero no todo es tan fácil. El antiguo edificio de Silicosis está desvalijado tras el abandono de los últimos tiempos. La Seguridad Social no se hizo cargo de su edificio y los ladrones camparon a sus anchas durante los últimos años robando todo tipo de objetos que después vendían. De las antiguas habitaciones y consultas, tan solo queda la estructura. Hasta las verjas de las características terrazas han sido arrancadas de cuajo y los techos están destrozados por el robo de cobre. Las obras para la reconversión del inmueble no se presumen sencillas.

En todo caso, los trabajos no pueden comenzar aún. Antes hay que dar varios pasos esenciales. Por un lado, el Principado se comprometió a adjudicar la redacción del plan especial en el segundo trimestre de este año. Será una empresa la que se encargue de este trámite y el Principado les dará un plazo de doce meses para la redacción de un documento en el que primarán que los edificios sean destinados usos públicos –para la Universidad– y sociales, la vivienda que se construya sea asequible y se integrará la parcela en la ciudad.

La aprobación inicial se espera para el segundo trimestre de 2027 y será entonces cuando la Universidad pueda pedir la licencia para el inicio de los trabajos. El Ayuntamiento se comprometió a colaborar y agilizar al máximo los plazos para conceder los permisos de forma provisional mientras se aprueba de forma definitiva el proyecto.

Hay más pasos. La Universidad también ha de cumplir su parte. El rectorado tiene en su mano el anteproyecto que contrató hace un par de años. Falta la puesta en marcha de la licitación para la redacción del plan básico y ejecución. Un paso que se tiene que dar este año porque, en caso contrario, los alumnos no se trasladarán al viejo HUCA en 2031. «Para cumplir este plazo, tenemos que apurar mucho», advirtió ayer el rector en una entrevista concedida a la televisión autonómica. También metió prisa al Principado porque la Universidad no tiene fondos propios para acometer las obras.

Villaverde lleva semanas insistiendo en que la Universidad ha cumplido su parte. Fue en septiembre de 2022 cuando el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció en sede parlamentaria la creación del campus B de El Cristo. Para ello, la institución académica solicitó a la Seguridad Social la cesión de los antiguos edificios de Silicosis, Maternidad y Consultas Externas que albergará decanatos, la biblioteca, zonas de estudio, salones de actos, zonas de reunión, administraciones de campus y centros, zonas para el alumnado y cafeterías.