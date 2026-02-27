Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La defensa de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 está a la vuelta de la esquina: "Se ha hecho una labor concienzuda"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, confían en el éxito de la candidatura asturiana, que se defenderá el 11 de marzo en Madrid ante el jurado

Presentación del logo y el lema de la candidatura.

Presentación del logo y el lema de la candidatura. / Luisma Murias / LNE

Rosalía Agudín

Marzo está a la vuelta de la esquina. Un mes importante para la defensa de la candidatura de Oviedo a la Capital Europea de la Cultura en 2031. La defensa será el 11 de marzo en Madrid y la decisión sobre quiénes pasará el primer corte llegará dos jornadas después. El Alcalde, Alfredo Canteli, aprovechó la visita a los monumentos prerrománicos del Naranco para mostrarse «ilusionado» ante el reto que la capital asturiana tiene por delante. «El equipo ha hecho un trabajo fenomenal, una labor muy concienzuda, muy trabajada y confiamos en ser una de las ciudades elegidas». A su lado, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, también mostró su ilusión porque la labor realizada a lo largo de este año largo tiene como resultado «una documentación exhaustiva». «Vamos con la seguridad del trabajo hecho y será un momento muy guapo porque presentaremos algo en lo que creemos todos, ya que la ciudad y Asturias en general tiene una potencia cultural enorme». También destacó que una de las defensas pasan por la «diversidad de la pluralidad y de las identidades» que hay en la región.

«Amabilidá» es el hilo conductor de la propuesta. Este término se muestra como una forma de conciliar a las generaciones de asturianos y de afrontar las carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa podía encarar la crisis que amenaza el proyecto comunitario. «Hay que defender los valores del respecto, de la convivencia en paz y de la diversidad», concluyó Gutiérrez.

Por otro lado, Canteli adelantó que harán «algo bonito para Oviedo y para la cultura» con la reforma de la plaza de toros. «Las negociaciones sobre el anteproyecto con la consejería ya están y estamos con el proyecto para que sea una realidad». En el planteamiento se incluye una cubierta con apertura retráctil de ojo central y se alcanzará un aforo de 9.000 personas.

