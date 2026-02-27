Los monumentos prerrománicos del Naranco tendrán (por fin) una conexión peatonal: estará lista para el verano

Era una deuda histórica. Ovetenses y turistas tienen que ir por el medio de la carretera desde Santa María del Naranco hasta San Miguel de Lillo. No hay aceras, la vía no tiene espacio suficiente para tener un arcén para recorrer los 210 metros que separan a los dos monumentos prerrománicos del Naranco. Además, la curva es muy cerrada y se producen conflictos cuando circulan camiones y furgonetas. Un problema que ya está solucionando la consejería de Cultura, liderada por Vanessa Gutiérrez. Hace un mes comenzaron los trabajos para la construcción de una senda que estará lista para el verano. El trayecto transcurrirá a través de una cómoda pendiente hasta el nivel por donde transitan los coches. También se hará un puente que cruce el arroyo hasta el camino existente de la margen izquierda.

Los trabajos fueron visitados ayer por Gutiérrez y el Alcalde, Alfredo Canteli, bajo la lluvia que protagonizó la mañana de ayer. La líder de la cartera de Cultura resaltó que esta inversión de 381.845 euros servirá para «garantizar la seguridad de las personas que quieran visitar los monumentos y que no van a tener que hacer el recorrido a través de caminos improvisados». «Poco a poco vamos mejorando el entorno. Primero, con la zona de aparcamiento y, ahora, con esta senda tan demandada». El equipo de gobierno del PP lleva décadas pidiendo una conexión peatonal entre estas dos joyas prerrománicas. «Es una obra muy importante que viene a completar las actuaciones realizadas en el Prerrománico. Las personas que vengan a conocerlo lo harán con más seguridad», añadió el primer edil.

Los operarios de la empresa Arposa comenzaron delimitando la zona de actuación para evitar riesgos entre los visitantes. También se ha colocado una caseta de obra en los accesos a San Miguel de Lillo y se ha actuado en el puente existente. «Lo que haremos es prolongar esta infraestructura hasta comunicarla con la senda que viene desde el Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. De esta manera, los visitantes caminarán por un espacio totalmente independiente al de la circulación rodada», detalló el arquitecto Ramón Villasana. También participan en la obra el arquitecto técnico David Carracedo y el arqueólogo Juan Ramón Muñíz. La previsión es que los trabajos finalicen en julio antes de la llegada masiva de turistas en agosto.